"RAT U IZRAELU ĆE SE PRELITI NA EVROPU, VEĆ KREĆE U FRANCUSKOJ?!" Eksperti šokirali tvrdnjama: Borbe u Gazi će biti KRVAVE

Rat između Izraela i Hamasa postaje sve gori. Izraelska vojska traži da million civila iz Gaze napusti sever i pređe u južni deo u roku od 24 sata.

Za to vreme se gomilaju tenkovi u blizini Pojasa Gaze uoči očekivane kopnene invazije. A kad izraelske kopnene trupe uđu među Palestince rat će dobiti još nemilosrdnije i krvavije razmere. Uz sve to libanski porekt Hezbolah je poručio da je spreman da se pridruži Hamasu u ratu protiv Izraela.

Dr Luka Kastratović, general Vojske Srbije u penziji, Branimir Đokić, spoljnopolitički analitičar, i prof. Milan Petričković, filozof religije sa Fakulteta političkih nauka, gostovali su u emisiji Usijanje gde su govorili o ovom krvavom sukobu.

- Hamas je jasno i glasno rekao da će ubijati jednog po jednog civila pred kamerama, a uslovili su da vrate Palestince koji su u zatočeništvu Izraela. To niko ne spominje. Pitanje je, ako je pretpostavka da je Izrael sve isplanirao tačna. Odnosno da je svesno pustio da dođe do probijanja 3 prstena protiv-vazdušne odbrane. Onda je verovatno moguće da će Izrael žrtvovati i ove civile. Da li će to uraditi zavisi će od saveta Amerikanaca - rekao je Kastratović.

Petričković se potom dotakao mogućnosti da ovaj rat eskalira i prelije se na Evropu i naveo da se već vide posledice u Francuskoj.

- Danas smo imali vest da o ubistvu u Francuskoj. Mladi Palestinac je ubio nastavnika. Gledano iz ugla fenomena religije, pored tog političkog konteksta i borbe za teritoriju, to je pod broj jedan. Pripadnost određenoj religiji, a posebno kada imate elemente ekstremizma, onda je ona vrlo emocionalan faktor koji može da bude vrlo jak i brz okidač. Znamo da u muslimanske zemlje nisu uvek u najboljim odnosima. Ali kada je u pitanju odbrana ideje islama, onda vrlo znaju da budu udruženi. Vrlo često to može da bude domino efekat koji može da ostavi posledice i u Evropi i drugim delovima sveta - istakao je Petričković.

Đokić smatra da će se izraelske snage brzo rešiti Hamasa, ali da će sukob biti krvav.

- U Hamasu su fanatici kao što znamo. Verujem da će izraelske snage vrlo brzo okupirati delove Gaze. Gaza je mala, ona je površine jedne beogradske opštine. Ima tri grada i oni će vrlo brzo te delove zauzeti. Međutim, urbane borbe će biti krvave i problematične. Mada mislim da to neće zaustaviti Izraelce jer su sada dobili priliku da reše problem koji ih je godinama morio. A to je da te dve grupe, Hamas i Hesbulah, koje su ustvari najveća egzistenciona pretnja pored Irana da sada reše - rekao je Đokić.

