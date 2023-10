AKO SE HEZBOLAH UKLJUČI U RAT, IZRAEL ĆE BITI U VELIKOM PROBLEMU: Ima oružje moćnije od Hamasa, može da nanese bolne udare!

Ukoliko se Hezbolah uključi u rat Izraela i Palestine, bio bi to veliki crveni alarm na Blistom istoku, prenosi "Jutarnji list". Hezbolah je saveznik Hamasu koji je u subotu 7. oktobra izvršio raketni napad na Izrael i time je pokazao da je debelo potcenjen.

Međutim, Hezbolah, što u prevodu znači "Božja stranka", se smatra najnaoružanijom paradržavnom formacijom na svetu.

"Ofanzivne sposobnosti Hezbolaha su jačale poslednjih godina“, ocenio je portal "War Zone", podsećajući da je grupa u stanju da dođe do više izraelskih naselja, kao i do izraelske infrastrukture, i da pokrene složene višestrane vazdušne udare na Izrael ako to želi.

Pored toga što može da bombarduje mete širom zemlje, ima daleko naprednije i moćnije oružje od onoga što je Hamas uspeo da prikupi. Hezbolah ima velike kopnene snage i ogroman arsenal raketa, raketa dugog dometa i dronova kamikaza. Izuzetno brzo se naoružava, pa je 2006. godine procenjeno da ima 15.000 raketa, a 2016. čak 150.000.

foto: Shutterstock

Naoružanje Hezbolaha

Sada ih ima još više, ali procene se veoma razlikuju. Međutim, većina ovih projektila su relativno mala oružja kratkog dometa, uglavnom veoma pokretna i bez sistema za navođenje. Čak i tako, ako se ispaljuju istovremeno, mogli bi da preplave protivvazdušnu odbranu ID, kažu stručnjaci.

Kaćuše 122 mm i višecevni raketni bacač Grad dominiraju Hezbolahovim raketnim skladištima. Hezbolahove Kaćuše obično imaju domet između četiri i 40 kilometara. Iako je njihova preciznost često ograničena, njihovo kratko vreme leta i niska putanja čine ih teškim za presretanje. Sistem protivvazdušne odbrane IDF-a "Gvozdena kupola“ je veoma efikasan protiv raketa ovog tipa, ali je čak i bio opterećen dolazećim masovnim napadima baraža.

Balističke rakete kratkog dometa, ili SRBM, su balističke rakete sa dometom od 1.000 kilometara ili manje. Iran je uložio posebne napore u razvoj raketa ove klase. Neki od njih su isporučeni Hezbolahu, što je donelo značajan napredak u njegovim sposobnostima za dugotrajne udare.

foto: Shutterstock

Iranski "Fateh-110" je drumski pokretni SRBM koji je navodno izveden od rakete Zelzal-2, ali sa dodatkom sistema kontrole i navođenja. Pored njega, Hezbolah navodno u rukama ima sličnu verziju sirijske proizvodnje, M-600 ili Tišrin. Fateh-110 i M-600 su neka od oružja najvećeg dometa u Hezbolahovom arsenalu.

Upotreba sličnih projektila za gađanje američke vojne baze u iračkom Erbilu u martu 2022. godine, kao i drugih ciljeva u Siriji, pokazuje da bi sadašnje varijante mogle biti mnogo preciznije i sposobne za precizne udare. Nije jasno da li Hezbolah ima najnovije verzije, ali ako ih ima, to bi bilo veoma problematično za Izrael, ocenjuje Var Zone.

Pitanje je da li su rakete tipa Skad dostupne grupi, ali je jasno, navodi autor, da prisustvo SRBM-a generalno omogućava Hezbolahu da pogodi metu bilo gde u Izraelu sa jakim udarom. Ovo je posebno zabrinjavajuće ako koriste takvo oružje za gađanje ciljeva kao što su nuklearna postrojenja i ključne utvrđene baze.

foto: EPA/ ATEF SAFADI

Još jedno oružje u Hezbolahovom arsenalu su protivbrodske rakete. Ovo je postalo jasno kada je grupa napala korvetu 5 klase izraelske mornarice Sa'ar INS Hanit kod obale Libana 2006. godine. Korišćeno je oružje C-802 kineske proizvodnje, navodno opremljeno sistemom za navođenje iz Irana.

C-802 se i dalje nalazi u Hezbolahovim skladištima, ali je od tada evoluirao u naprednu verziju iste rakete koju je isporučio Iran. Izraelski izveštaji pokazuju da je Hezbolah od tada dobio još bolje protivbrodsko oružje, Jahont ruske proizvodnje, izvoznu verziju P-800 Oniksa, piše "War Zone".

Postojanje ovih protivbrodskih projektila ozbiljno komplikuje pomorske operacije u istočnom Mediteranu, možda čak i daleko od obale Libana, a to predstavlja probleme ne samo za izraelsku mornaricu, već potencijalno i za američku mornaricu, navodi se u saopštenju. Pored svojih raketa i projektila, Hezbolah je dobio značajnu pomoć od Irana u oblasti dronova.

foto: AP

Iako Hezbolahovi dronovi nisu nužno sofisticirani, dostupni su u velikom broju, što dodatno opterećuje protivvazdušnu odbranu IDF. Stručnjaci smatraju da je vrlo moguće da je sve veća upotreba dronova Hezbolaha inspirisana sukobom u Jemenu, u kojem je iranske dronove koristila grupa Huti protiv Saudijske Arabije.

Dronovi

Hezbolahovi primarni dronovi danas uključuju Mirsad-1, koji je sličan iranskom Abalil-T. Ima prijavljeni domet od 150 do 200 kilometara i nosivost od 30 kilograma. Upravo je dron Mirsad-1 Hezbolah izveo kratak, ali ozbiljan upad u izraelski vazdušni prostor 2004. godine. Veći i sposobniji je Ajoub, koji ima neke sličnosti sa iranskim Shahed-129. Procenjuje se da ima domet od najmanje 1.700 kilometara, izdržljivost od 15-24 sata i nosivost od približno 145 kilograma.

Pored ovih dronova prve generacije Hezbolaha, grupa je vrlo verovatno nabavila nove i naprednije bespilotne letelice, možda čak i iranske verzije Mohadžera, Sammada, Karara i Saegheha, ukupno hiljade dronova, ne uključujući manje bespilotne letelice tipa hobi. Hezbolahove mogućnosti drona takođe nisu ograničene na kopnene operacije.

foto: Rojters

Samo prošle godine Izrael je oborio tri svoje bespilotne letelice poslate u istočni Mediteran, prema platformama u gasnom polju Karis. Čini se da su ovi dronovi dizajnirani samo za nadzor. Hezbolahov arsenal bespilotnih letelica nesumnjivo je samo nastavio da se povećava poslednjih godina, primećuje "War Zone" i zaključuje: "Potencijalna preventivna vojna akcija ID ne samo da bi vezala deo izraelskog oružja za sever, već bi ozbiljno opteretila njegove sposobnosti nadzora i obaveštajne službe.“

Prema ekspertima, veoma pokretna i prikrivena priroda nekih od Hezbolahovih oružja čini verovatnim da će samo neka od ovih oružja zaista biti otkrivena i uništena tokom sukoba. Raspoređivanje dodatnih takvih snaga u Siriji je dodatni problem, koji potencijalno zahteva proširenu izraelsku operaciju za zaustavljanje Hezbolaha, što IDF nije uradio u prošlosti.

Kuroi.rs/Mondo