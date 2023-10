KINEZI ŽESTOKO REAGOVALI NA AMERIČKI IZVEŠTAJ: Rat protiv Rusije i nas? Bolje nemojte da se IGRATE SA VATROM

Kina je nakon izveštaja SAD u kome se navodi mogućnost istovremenih ratova sa Moskvom i Pekingom upozorila Vašington da se ne igra sa vatrom.

- Amerika nije spremna da se suoči sa izazovom rastuće nuklearne pretnje koju predstavljaju Rusija i Kina. To je egzistencijalni izazov za koji su SAD pripremljene osim ako zvaničnici sada ne donesu odluke - navodi se u izveštaju od 145 stranica koji je objavio Kongres o strateškom položaju Sjedinjenih Američkih Država.

Tim od šest demokrata i šest republikanaca izradio je taj dokument nakon godinu dana istraživanja.

U izveštaju je ponašanje Rusije i Kine opisano kao vojno zabrinjavajuće i sve agresivnije i navedeno da je zauzvrat povećan rizik od sukoba sa dva nuklearna partnera.

- Očekuje se da će Kina postići nuklearni paritet sa SAD do sredine 2030-ih godina - objašnjava panel.

Kongremeni, istražujući najgori mogući scenario, navode ideju moguće koalicije između Rusije i Kine protiv SAD. Prema stručnjacima, američki čelnici trebalo bi da promene strateško vođenje zemlje i ubrzaju njenu vojnu modernizaciju.

U Pekingu su razgovori o mogućem ratu sa SAD izazvali bes i negodovanje, a to je vidljivo u članku koji je nedavno objavljen u Global tajmsu koji je službeno glasilo Komunističke partije Kine.

Ideja pripreme za moguće istovremene ratove s Rusijom i Kinom, opisana je kao fantazija, ali s naglaskom kako je duboko uznemirujuće što se postupno probila u dnevni red Vašingtona.

- Ako bi Vašington usvojio čak i mali deo preporuka u ovom izveštaju, šteta i pretnje koje bi to moglo predstavljati svetskom miru bile bi nemerljive i u na kraju bi se obrušile na SAD. Postoji stara kineska izreka: "Oni koji se igraju s vatrom od nje će stradati". To je nešto što je Vašingtonu vredno pažljivog razmatranja - deo je upozorenja koje je objavljeno u novinama.

Članak je osudio izveštaj kao nepromišljen zbog naglašavanja potrebe u nuklearnom naoružanju pod maskom odvraćanja, opisujući to kao katastrofalan korak unatrag u istoriji. Dodaje se i da američki izveštaj preuveličava pretnju koju predstavlja Kina uz motive za stvaranje ratne atmosfere.

Ovo nije prvo upozorenje koje je Kina uputila SAD jer su se odnosi između dve zemlje pogoršali nakon ruske invazije na Ukrajinu i sve agresivnijeg stava Pekinga prema Tajvanu.

Global tajms je prošlog meseca objavio autorski članak koji je sadržao upozorenje SAD zbog njihove podrške Tajvanu čiju nezavisnost Peking osporava.

- SAD nastavlja da naoružava Tajvan prodajom velike količine oružja i opreme i ohrabruje ga da uz upotrebu sile odbije ponovno ujedinjenje. To je potez koji ima cilj da izazove napetosti. To bi neizbežno pogoršalo napetost između Kine i SAD što može dovesti do sukoba - pisalo je u članku.

