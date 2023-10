"AMERIKA JE SPREMNA DA REAGUJE, ČAK I VOJNO"!" Đukić analizira: Bajden jasno potvrdio da će reagovati samo u OVOM slučaju!

Sukob između Palestine i Izraelu ušao je u deseti dan, umrlo je oko 3.700 ljudi, a agresije i oružani sukobi se mogu videti i na ulicama.

Tajna diplomatija, između ostalog, radi na tome da se sukob između Izraela i Hamasa ne proširi, a verovatno već uveliko postoje konsultacije sa jednom i drugom stranom.

foto: Printscreen/Youtube/CNN

Koliko je značajna uloga Amerike i na koju stranu se ona stavlja, odgonetnuo je gost jutarnjeg programa Srećko Đukić, diplomata, bivši ambasador Srbije u Belorusiji.

- Uloga Amerike je ključna, to je od prvog trenutka bilo jasno, ali i ranije je Amerika faktor broj jedan na Bliskom istoku. Činjenica je da je državni sekretar Blinken posetio šest zemalja, sve relevantne faktore u regionu, a ponovo će danas biti u Jerusalimu. Takođe, same izjave predsednika Bajdena su veoma upečatljive, ali ono što smiruje celokupnu situaciju jeste američko vojno prisustvo. Dolaskom nuklearnog nosača aviona je postalo jako ubedljivo i tvrdo. To jasno govori da Amerika ne želi da se sukob proširi van Izraela i Hamasa - započeo je Đukić, pa nastavio:

- U slučaju eskalacije, jer i za to postoje indicija, onda je Amerika spremna da reaguje. Ona je jasno rekla da će stati na stranu Izraela sve dok postoje SAD. Svakako, smatram da se situacija neće razviti u tom pravcu, iako postoji indicija da se otvore još 2-3 fronta. Situacija je komplikovana, ali ja polažem nadu u tu diplomatsku misiju.

