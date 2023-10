"TERORISTIČKE ORGANIZACIJE IMAJU ZA CILJ DA ISLAM ZAVLADA SVETOM?!" Šok teorija Nadoveze: Ne mogu legitimno da ostvare ciljeve!

Brutalni napad Hamasa na Izrael još jednom je pokazao da je terorizam jedna od najvećih pošasti savremene civilizacije. U ovom ratu nemalu ulogu ima i još jedna teroristička organizacija - Hezbolah.

Upravo je Hezbolah preuzeo odgovornost za napad preciznim projektilima na Izrael iz Libana. Međutim, nisu Hamas i Hezbolah danas jedina opasnost u svetu.

Jače ili slabije, danas širom sveta deluju i talibani, Al Kaida, Al Šabab, Islamska država, Džamat nusrat.

foto: EPA-EFE/MOHAMMED SABER

Gost "Redakcije" koji je detaljnije pričao o terorizmu i kako mu se suprostaviti jeste Branko Nadoveza, naučni savetnik Instituta za noviju istoriju i redovni profesor Fakulteta bezbednosti.

- Svaki terorizam od druge polovine 20. veka organizovan je jer grupe ne mogu legitimno da ostvare svoje ciljeve. Pre svega, njihov osnovni cilj je promena nekog sistema, državnog ili društvenog uređenja ili ostvarenje seperatističkih pokreta. Tako smo imali slučajeve kada su komunističke partije ustale od ideologije Lenjinizma i ušle u legitimni sistem, pa su se oformile frakcije koje su ostale dosledne revolucionarnim metodama - započeo je Nadoveza, pa se osvrnuo konkretno na terorističke organizacije u sukobu između Izraela i Palestine:

01:00 TERORISTIČKE ORGANIZACIJE IMAJU ZA CILJ DA ISLAM ZAVLADA SVETOM Nadoveza: To rade jer ne mogu legitimno da ostvare ciljeve!

- Među njima imamo različite ciljeve, imamo i one dvostruke. Jedni su vezani za nacionalne interese, a drugi poput Hezbolaha imaju neke univerzalne ciljeve, a to je pobeda islamskog sveta, stvaranje Kalifata, da islamski svet zavlada maksimalno velikim prostorom, a oni pretenduju na prostor Evrope. Naravno, oni sebe ne smatraju terorističkom organizacijom. Naprimer, Kurdistanska radnička partija u Turskoj, Turska ih smatra terorističkom organizacijom, a oni sebe ne smatraju za to.

Bonus video:

01:35 SITUACIJA ĆE ESKALIRATI Lutovac analizira sukob na Bliskom istoku: Izrael ima podršku Amerike, neće stati dok ne ispuni ciljeve