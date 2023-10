IZRAEL ODLAŽE OFANZIVU IZ DVA RAZLOGA?! Analitičari: Kažu "Evakuišite se!" A gde narod da ide? Treba da prihvate uslove Hamasa

Deseti je dan rata na Bliskom istoku. Od početka sukoba nastradalo je skoro 3.700 ljudi. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u Tel Avivu i predgrađima. Izraelska vojska izvela je niz vazdušnih napada na ciljeve u Pojasu Gaze koji su navodno povezani sa Hamasom u znak odmazde za krvavi napad na Izrael.

Od početka sukoba između Izraela i Hamasa u Pojasu Gaze je u izraelskim vazdušnim napadima poginulo više od 700 dece dok je njih 2.450 ranjeno!

Da li je Iran naredio napade Hezbolaha na libansko-izraelskoj granici? Da li Gazi preti humanitarna katastrofa? Da li Izrael bombardovanjem Gaze raseljavanjem civila vrši etničko čišćenje? Kada će početi izraelska ofanziva i kako izlgedaju ulične borbe u naseljenom mestu?

Na ova pitanja odgovaraju gosti Usijanja Biljana Šahirmanjan Obradović iz Centar za stratešku analizu, Ljuban Karan bivši oficor KOS-a i Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost.

Todorov je mišljenja da je svetska javnost podeljena po putanji sukoba na bliskom istoku:

- Izrael se našao izmežu čekića i nakovnja u kontekstu svetske javnosti. U prvim napadima Hamasa javnost je bila zgrožena i jednodušno je saosećala sa civilima ui Izraelu. Ali očekivao se žestok odgovor Izraela čiji su zvaničnici saopštavli da će on biti takav da će se pitanje Gaze rešiti za narenih 50 godina. Kada se međutim videlo koliko je neselektivnog gađanja ciljeva, javnost se pita da li je to pravi odgovor i da li to može da se posmatra kao humanitarna katastrofa? - rekao je Todorov i dodao:

- Kada Izrael kaže mi ćemo izvršiti vazdušne napade, molimo narod da se evakuiše. Gde da se evakuišu? Ako mi znamo da su oni kopneno, vazdušno i pomorski blokirani. Dolazi se do te kopnene ofanzive koja bi trebalo da smanji napad na civile, ali i to je upitno. Oni ipak kažu da se odlaže kopnena ofanziva, a to govori da nešto nije u redu.

Šahrimanjan Obradović je navela dva moguća razloga za odlaganje Izraelske kontraofanzive.

- Strašne slike stižu iz Izraela i Gaze, svaka žrtva dece je vredna pomena i sa jedne i sa druge strane. Prvi koji su osetili pogibiju svojih najbližih su izraelska deca i porodice kada je usledio taj strašan napad. Ovaj sukob traje jako dugo. Na svakodnevnom nivou se dešavaju neka koškanja. Kopnena invazija je odložena pre svega zbog humanitarnih razloga. Mislim da je razlog, takođe i prisustvo visokog američkog zvaničnika Entonija Blinkena u Izraelu i procena da bi kopnena ofanziva izazvala momentalni odgovor Hamasa - kaže Šahrimanjan i dodaje:

- S druge strane Izreal mora da vidi tačno i precizno gde se nalaze borci Hamasa. Kako stanovništvo bude napuštalo Gazi tako će jasnije moći da se uoče zgrade i bunkeri, podzemni tuneli, gde su oni stacionirani. Izrael pokušava da utvrdi broj talaca. Veliki broj talaca već verovatno nisu među živima.

Karan je ocenio da je Hamas nesporno izvršio teroristički napad, ali da odgovor Izraela nije opravdan.

- Ovo što je uradio Hamas ne može niko da brani. To su terorističke akcije po svim merilima, posebno zato što su ubijani civili. Uzimanje talaca je takođe karakteristično za terorističke akcije. Ipak, bez obzira na to, Izrael nije pronašao pravi način da se obračuna sa Hamasom - rekao je Karan i dodao:

- Neselektivnim bombardovanjem strada narod. Ono što je meni zapelo za oko kao jednom vojniku, to je da nekome isključite struju i vodu. To je jedan odvratan zločin. To ne sme da se radi u ratu. I ratovi imaju svoja pravila. Nije rat nešto stihijsko. Upravo zato što su i jedni i drugi primenili drastične metode pregovori oko talaca zapadaju u ćorsokak. Hamas traži prekid bombardovanja i razmenu zarobljenika. Izrael treba da prihvati uslove Hamas. Treba razmišljati na način: Hajde da prvo oslobidimo ljude, pa da nastavimo da se bijemo.

