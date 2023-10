O aktuelnostima rata na bliskom istoku u emisiji Usijanje govorili su gosti Usijanja Biljana Šahirmanjan Obradović iz Centar za stratešku analizu, Ljuban Karan bivši oficor KOS-a i Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost.

Todorov je konstatovao da se današnji Izrael dosta razlijuje od Izraela osnovanog 1948. godine.

03:06 IZRAEL IMA NAJVEĆI LJUDSKI ODBRAMBENI POTENCIJAL NA SVETU, ALI TO NIJE DOVOLJNO! Todorov: Ljudi u Gazi su pod psihozom decenijama

- Mržnja je tamo decenijama kuljala i plamntela. Ovo je sada otišlo predaleko. Ovo više nije Izrael iz 1948. Danas je to društvo koje je dosta heterogeno. Imamo veliki broj građana sa dvojnim državljanstvom. Bezbednosno i vojno to više nije takav potencijal i takva kohezija. Jesu oni za nekoliko dana regrutovali više od 300.000 Jevreja koji svakodnevno hvataju letove da bi se vratili u svoju maticu. To je sve i dan danas evidentno. U tom smislu Izrael ima najveći ljudski odbrambeni potencijal u svetu, ali u savremenim uslovima to nije dovoljno - rekao je Todorov i dodao:

- Po ocenama stručnjaka Imamo ljude u Gazi koji su pod psihozom godinama i decenia. Stručnjaci koji su bili na terenu su upozoravali da takvo stanje nije održivo. Tu se rađaju generacije u takvim uslovima. Oni su potencijalna iskra, bomba koja može da eksplodira i to se i dogodilo.

