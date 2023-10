"IZRAEL JE TRN U OKU SVIM MUSLIMANIMA SVETA" Antić: Zakleli su se na OSVETU za napad na BOLNICU! OVO je GORE OD naoružane VOJSKE

Izrael se priprema za sledeću fazu rata, a potpukovnik Ričard Heht, portparol izraelske vojske ističe da planovi možda neće biti u skladu sa široko rasprostranjenim očekivanjima o neminovnoj kopnenoj ofanzivi.

foto: Thomas COEX / AFP / Profimedia

Izrael se već suočavao sa pretnjama Hamasa, da će „pogubiti" taoce zbog vazdušnih napada. Kakve su opcije pred Izraelom kada je reč o oslobađanju talaca? Spasilačka misija ili pregovori?

foto: EPA Ayal Margolin

Pokrenuti ovim pitanjima Pukovnik Mirčeta Jokanović i Nikola Antić, stručnjak za odbranu i bezbednost gostovali su u jutarnjem programu Kurir TV i razgovarali o ratu na Bliskom Istoku.

foto: Kurir tv

Antić se osvrnuo na bombardovanje Jugoslavije, kada je 1999. godine, Američki "Milosrdi anđeo" gađao bolnicu Dragiša Mišović, naglasivši da za taj zločin niko nije odgovarao i da ratni zločini nikada ne zastarevaju, te se tako ni napad na bolnicu u Palestini ne može smatrati - "greškom".

- Mogu da razumem i izraelski bes. Ono što je Hamas uradio jeste strašno! Ali, ako se borite protiv terorizma ne možete i sami da se ponašate kao terorista. Država Izrael se sada ponaša kao terorista i to je ono što vidim - rekao je Antić.

Prvi put su stigle osude zvaničnika kada je reč o delovanju Izraela. Antić, posmatra odnos Hamasa i Hezbolaha i sveg islamskog arapskog sveta i rat koji će, ako se nastavi biti sukob - ne samo islamsko-arapskog sveta, već svih ljudi koji u sebi imaju ljudskog sa neljudima.

- Ja ne mogu da sedim mirno i da posmatram kako ubijaju ljude kao sada što čini Izrael u Palestini. Bio je napad na izbegličku kolonu koja se kretala ka Egiptu. Svaki čovek koji ima ljudskost u sebi i koji može da razlikuje dobro od zla ne može da posmatra to mirno, a tek ne mogu Palestinci, vidite proteste svuda u svetu! Onda su zabranjeni, ali slike koje dolaze do njih su toliko strašne da je to teško izdržati. Izrael je trn u oku svim Arapima na Bliskom Istoku - rekao je Antić i dodao:

foto: Kurir tv

- Ovde može da se vidi da su neki potezi koji se vuku - vuku ljudi koji nemaju osećaj šta je dobro šta je zlo. Neka je greška bila da je raketa pala na bolnicu! Mada, sumnjam u to. A jesu li sve ostale rakete koje su pale na civilna naselja greška? Je l bila greška to što je zvaničnik izraelske države rekao da vodi rat protiv humanoidnih životinja? Vi ako oduzmete svom protivniku ljudski lik i još pokrećete ratni sukob širokih razmera i još i kopneno hoćete da uđete na tu teritoriju, vi pozivate na ratni zločin. Kako voditi vojno policijsku akciju u naseljenom mestu kao što je pojas Gaze? To je taktička noćna mora - ogorčen je Antić.

04:20 AKO SE BORITE PROTIV TERORIZMA NE MOŽETE I VI DA SE PONAŠATE KAO TERORISTA!

On je dao neke predloge rešenja, ali je primetio da "nešto nije u redu sa Ujedinjenim Nacijama".

- Ovaj sukob mora da ima političko rešenje. Kada čitate povelju Ujedinjenih Nacija, one moraju da pošalju mirovne trupe! To se ne događa zato što je rad saveta bezbednosti blokiran. Nešto nije u redu sa UN. Liče na pozorište apsurda. Ima još 74 bureta baruta koji mogu da se potpale svakog časa! Ukoliko se nastavi ovakvo bombardovanje pojasa Gaze počeće da gore i te tačke u svetu. Pustićete duha iz boce koga više ne može ništa da vrati u bocu. Da vas podesetim, Izrael je nuklearna sila i ako do napada dođe, iskoristiće ga. Da li i Iran ima nuklearno oružje? Igraju se ratom kao da su im svrake popile mozak, ja to zaista ne razumem - rekao je Antić.

foto: Kurir tv

Pojasnio je suštinu problema u trusnom području kakav je Bliski Istok:

- Egipat na primer ne želi da se uključi u ovaj rat, ni Jordan, ali to je mišljenje aktuelnih vlada i jedni idrugi imaju problem sa svojim građanima, sa Palestincima koji su proterivani tokom ratova u ta mesta i ima ih jako puno. Ono što može da se desi su politički prevrati u tim zemljama, a ako se to desi u nekom Džihadu na sam Izrael, to bi bilo strašno! Nema tih mirovnih snaga koje bi mogle da odele jednu zaraćenu stranu od druge, jer ne bi bilo nikog sa kime bi moglo da se razgovara. Jedina stvar gora od naoružane vojske je naoružani narod. Juče su se Palestinci zakleli na odmazdu zbog bombardovanja bolnice. U Libanu, u Turskoj, u Jordanu, u Francuskoj, su bile jako velike demonstracije. Vlade tih zemalja ne mogu da posmatraju to mirno, jer će ih narod pobiti motkama. To više nema veze da li ste musliman ili niste, nego svaki čovek koji razlikuje dobro i zlo ne može to da posmatra šta se čini nad nevinim narodom koji tu živi i ne može da izađe s jedne strane od mora, sa druge od granice! - istakao je Antić.

Kao rešenje vidi to da Palestina treba da dobije svoju državu, koja im je obećavana između Prvog i Drugog Svetskog rata:

- Samo uđite u palestinske cipele. Rešenje mora da bude političko. Palestina mora da dobije svoju državu koju su im obećavali između dva Svetska rata i da neki ljudi moraju da se optuže za ratne zločine koje su činili još tada. Jer prolazi nekažnjeno. Pogledajte koliko je žrtava bilo u Iraku. Amerika je izgubila svaki kompas. Pogledajte samo šta je kod nas bilo! Poslali su nam ambasadora Hila! To je uvreda! Ja to ne bih prihvatio. Dobro da nam nisu poslali Vokera. Ako su nam Hila poslali mogli su i Vokera da nam pošalju. Ne mogu da shvatim takav bezobrazluk i zašto se tako ponašaju i još nazivaju sebe diplomatama - zaključio je Antić.

