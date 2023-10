REAGOVALA MOSKVA: Neprihvatljive Bajdenove reči protiv Rusije i Putina

Rusija smatra da su neprihvatljive reči američkog predsednika Džozefa Bajdena, koji je izjednačio politiku ruskog lidera Vladimira Putina i akcije Hamasa, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Naime, Bajden je uporedio organizaciju Hamas sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, tvrdeći da "iako je reč o različitim pretnjama, i Hamas i Putin bi da ponište demokratiju".

"Jasno je da je ovo veoma opasan trenutak u međunarodnoj situaciji, uključujući rat na Bliskom istoku. Takva retorika ne odgovara svetskim liderima. Ne prihvatamo takav ton prema Ruskoj Federaciji i prema našem predsedniku", poručio je Peskov, odgovarajući na pitanje novinara kako Kremlj reaguje na poslednji govor američkog predsednika.

Peskov je dodao da je ruski predsednik Vladimir Putin već duže vreme glavna tema američkog establišmenta.

"Putinovo ime je sastavni deo unutrašnjeg političkog života Sjedinjenih Država", ocenio je Peskov.

foto: EPA / Yuri Kochetkov

Pokušaji SAD da obuzdaju Rusiju neefikasni

Portparol Kremlja se osvrnuo i na pokušaje Sjedinjenih Država da izvrše pritisak i obuzdaju Rusku Federaciju, rekavši da to nije nikakva tajna.

"Američki predsednik Džozef Bajden je rekao da će on i Sjedinjene Države nastaviti da pokušavaju da vrše pritisak i obuzdaju Rusku Federaciju. To znamo odavno, nije tajna. Istovremeno, Bajden nije rekao ni reč o tome da su do sada svi ti napori da se obuzda Moskva bili veoma neefikasni, a takvi će biti i u budućnosti", precizirao je Peskov.

Kurir.rs/RT