AMBASADOR PALESTINE EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Izrael napravio masakr, ubijaju redom, nisu im svete NI CRKVE, NI DŽAMIJE, NI BOLNICE

Sedamnaesti je dan kako traju sukobi Izraela i Hamasa.

U Izraelu je od napada Hamasa stradalo više od 1.400 ljudi, a palestinski zvaničnici u Pojasu Gaze su od tada tu zabeležili više od 4.600 mrtvih u izraelskim vazdušnim udarima.

Uz oko 1.500 tela hamasovaca koja su pronađena na teritoriji Izraela, ukupno je do sada sukob odneo više od 7.500 žrtava.

Muhamed Al Namura, ambasador Palestine u Beogradu, govorio je za Kurir o velikom sukobu na Bliskom istoku koji potresa svet.

- Mislim da ceo svet vidi šta su izraelske trupe i avijacija uradili. Kao i šta je izraelska teroristička vojska uradila prema palestinskom narodu, deci i ženama, ali i ustanovama kao što su bolnice. Srušili su bolnicu gde je boravilo 800 ljudi, većina njih su bili ranjeni ili su bili bolesnici. Nakon toga bombardovali su pravoslavnu crkvu i ubili 18 ljudi među kojima su bili žene i deca. Ta pravoslavna crkva je jedna od 3 najstarije na svetu. Izgrađena je pre 1616. godina. Oni su baš to bombardovali što nam govori da oni ne razlikuju da li je taj palestinac musliman, pravoslavac ili katolik. Nakon toga istog dana kada su srušili crkvu, sravnili su džamiju sa zemljom i napravili naravno masakr tamo. Ta džamija je izgrađena tu pre više od 1400. godina - rekao je ambasador i dodao:

- Od juče su napravili preko 30 masakra. Preko 500 ljudi je stradalo od juče i većina njih su deca. Oni gađaju tamo samo civilne ciljeve, kuće, zgrade da bi uništili svaki uslov za život u Gazi kako bi ljudi morali da idu van Gaze.

Ujedinjene nacije su objavile da je još 14 kamiona sa humanitarnom pomoći stiglo u Pojas Gaze, što je tek druga takva isporuka u poslednjih više od dve nedelje. Ambasador je otkrio šta to znači za građane Palestine.

- Taj konvoj jeste stigao, ali to je neki jako mali broj. Ono što je potrebno je preko 100 kamiona, a to je hitno potrebno. Jeste i juče stiglo nešto, ali to ništa ne pomaže jer Izrael nastavlja svoj teror, genocid i ubijanje palestinskog naroda tamo. Ima oko milion ljudi sada koje više nemaju gde, njihove kuće i zgrade su sravnjene sa zemljom. Izrael sada pokušava sistemski da uništi Gazu, idu deo po deo i sve su to civilni ciljevi - rekao je.

Ambasador je potom zaključio da se nada kraju sukoba, ali da misli da izraelska vojska to neće dozvoliti.

- Mi se nadamo da dolazi do kraja sukoba, ali mi vidimo terorističku vojsku Izraela koja ne želi da stane i mislim da nas očekuje mnogo masakra. Na svakih 5 minuta oni u Gazi prave jedan masakr - zaključio je.

