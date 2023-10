"EVROPA PO SVAKU CENU ŽELI DA ODGOVORI IZRAEL OD KOPNENE OFANZIVE" Stojanović: Znaju da u svom dvorištu imaju TEMPIRANU BOMBU

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je nakon susreta sa francuskim liderom Emanuelom Makronom da je uništenje Hamasa krajnji cilj rata i istovremeno upozorio Hezbolah da se ne meša u sukob.

O humanitarnoj krizi u Gazi juče su razgovarali Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan i predsednik Rusije Vladimir Putin.

Erdogan je kazao Putinu da se divljaštvo prema palestinskim zemljama produbljuje i da se stalno ubijaju civili.

A dok se pogoršava humanitarna situacija u Pojasu Gaze, izraelski vojni vrh ističe da se kopnena ofanziva na tu enklavu ne dovodi u pitanje.

Da li postoji opasnost od širenja sukoba na teritorije Libana, Sirije, Jemena, da li Bliskom istoku preti rat neslućenih razmera, voditeljka Redakcije na Kurir TV Olja Lazarević razgovarala je sa analitičarima Miroslavom Stojanovićem i Milutinom Ilićem.

foto: Kurir tv

- Ja sam prognozirao, pozivajući se na neka svoja iskustva iz naših ratova, plus iskustva iz međunarodnih odnosa kojima se bavim, da to neće biti tako jednostavno, da će Izrael posle tako snažnog udarca terorističke organizacije pažljivo analizirati odakle je to došlo. Hamas to sam nije mogao da izvede. Izrael se našao u jednoj situaciji koja ga je iznenadila, mora se priznati - rekao je Ilić.

Istakao je i šta očekuje kada su sledeći potezi Izraela u pitanju u sukobu koji je ušao u 19. dan.

04:01 IZRAEL JE DOBRO PROUČIO HAMAS! Iznenadili su ih, ali sada znaju njihovu taktiku

- Izrael koji ima moćnu obaveštajnu agenciju svuda pa i u pojasu Gazi je potpuno zatajio i nakon takvog šoka govorilo se odmah o mobilizaciji 300.000 rezervista plus 120.000 aktivnih odbremenih snaga Izraela. Prvo, Izrael je u borbi je obavio već aktivni kontakt s neprijateljima, upoznao se s njihovom taktikom u nekoliko sudara koje su imali na terenu. Drugo, Izrael mora da razvije odgovore kako iza toga. Treće, Izrael je blokirao takozvanu potkovicu, taj početni udar, lokalizovao ga je. Četvrto, Izrael je nagomilao snage. Peto, Hezbolah je otvorio problem sa Libanom gde Izrael mora da prebacuje trećinu svojih snaga koje je mobilisao. Šesto, Izrael pažljivo mora da analizira situaciju s obzirom na taktike koje drži Hezbolah i mreže pozemnih tunela - dodao je Ilić.

Njegov sagovornik se osvrnuo na zemlje koje podržavaju Izrael u ovom sukobu i njihovu ulogu.

foto: Kurir TV

- Vašington je veoma zainteresovan, naravno, ali nije sam da se ta ratna lavina ne razlije. To je inače opasan jedan teren i mi prisustvujemo katastrofalnim posledicama jednog nerešenog problema od više od pola veka. Ovo je zaista tragedija i jednog i drugog naroda. Dva su razloga za neku vrstu uzdržanosti oko kopnene te ofanzive koje je brzo najavljena, ali je procena očigledno i u samom Izraelu bila da je to od više riskantno - smatra Stojanović.

05:33 EVROPA PO SVAKU CENU ŽELI DA ODGOVORI IZRAEL OD KOPNENE OFANZIVE Stojanović: Znaju da u svom dvorištu imaju TEMPIRANU BOMBU

Za odlaganje kopnene ofanzove zainteresovane su i evropske sile koj ene žele nova žarišta na svom tlu.

- Evropske zemlje strahuju. Nije to ni malo slučajno što je jedna grozničava diplomatska aktivnost. Bili su tamo i Šolc i i Makron. U tim zemljama gde postoji jedna velika, ogromna grupa etničkih muslimana, Arapa i tako dalje, recimo u Francuskoj oko pet miliona sasvim sigurno, u Nemačkoj to je blizu pet miliona - dodao je Stojanović.

