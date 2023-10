PUTINOVO ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENJE SVETU: Plamen rata može da se RAZBUKTI, pomenuo zagonetne "SNAGE" - "Prete nam TEŠKE POSLEDICE"

Određene snage pokušavaju da uvuku druge zemlje u sukob na Bliskom istoku, rekao je Vladimir Putin na sastanku sa predstavnicima verskih udruženja.

- Vidimo pokušaje nekih snaga da izazovu dalju eskalaciju, da uvuku što više drugih zemalja i naroda u sukob, koristeći ih za svoje sebične interese, da pokrenu pravi talas haosa, međusobne mržnje ne samo na Bliskom istoku, već i van granica regiona - tvrdi Putin.

Šef ruske države je napomenuo da se pogoršanje palestinsko-izraelskog sukoba tiče i Rusije.

Prema njegovim rečima, Rusija sa bolom prati dešavanja u Svetoj zemlji, koja ima sakralni značaj za hrišćane, muslimane i Jevreje. On je istakao da se u ovom regionu trenutno dešava humanitarna katastrofa.

Kaže i da vidi pokušaje igranja sa verskim osećanjima ljudi u kontekstu onoga što se dešava na Bliskom istoku. Prema Putinovim rečima, svrha takvih akcija je povećanje nestabilnosti u svetu.

Ruski predsednik je takođe pozvao na zaustavljanje krvoprolića i nasilja u regionu.

- U suprotnom, dalji rast krize je bremenit teškim i izuzetno opasnim, destruktivnim posledicama. I to ne samo po region Bliskog istoka. To bi se moglo preliti daleko van granica Bliskog istoka - naveo je on.

(Kurir.rs/RIA Novosti)

