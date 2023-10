"HAMAS 2 GODINE PRIPREMAO NAPAD NA IZRAEL SA TELEFONIMA NA ŽICU?!" Eksperti: Iran dao ZELENO SVETLO, a evo gde su nabavili opremu

Od trenutka kada je Hamas izveo nezapamćeni napad na Izrael 7. oktobra svi su se pitali: Kako su to isplanirali? Ko je bio mozak operacije? Koliko je dugo trajalo planiranje? I ko je dao najveću podršku?

Danas, 19. dana od napada otkrivaju se novi detalji. CNN piše da je Hamas dve godine spremao zločin koristeći staru tehnolohiju koju nisu mogli da prate obaveštajci Izraela i SAD. Oni su komunicirali putem mreže telefona povezanih žicom, ugrađene u podzemne tunele u Pojasu Gaze.

Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost, Vinko Pandurević, general u penziji, i Vladimir Kljajić, politikolog, gostovali su u emisiji Usijanje gde su se dotakli pisanja CNN-a o navodnom Hamasovoj pripremi zločina 2 godine koristeći staru tehnologiju.

- Ne radi se tu o klasičnim telefonima za koje mi znamo, već o poljskom induktorskom telefonu koji nema napajanje. Već je telefon na telefon kada se razvuče žica. Pričamo o tehnologiji koja je razvijena pre Prvog svetskog rata. Izrael je napravljen 1948. godine i njihova prva nabavka tehnologije je krenula 50tih godina - rekao je Miletić i dodao:

- Od Amerikanaca su nabavili dosta, a oni su tada već odavno prešli na voki-tokije. Amerika je prešla na radio komunikaciju još u Drugom svetskom ratu. Tako da niko nije pretpostavljao da će se ljudi iz Hamasa dosetiti i nabaviti tu staru opremu. A nije je teško nabaviti u nekim vojnim otpadima. Tehnički zvuči moguće, čak je veoma teško za digitalna sredstva da prisluškuju analogna sredstva komunikacije, a kamoli ovo na kabl.

Pandurević smatra da ovo nije jedini vid komunikacije koji su morali da imaju, jer su morali da imaju komunikaciju spolja koja nije mogla ići putem te tehnologije.

- Ako ozbiljnije posmatramo stvari, ovo izgleda kao neka kreativna zamisao novinara ili autora te priče. Mislim da nisu uključili goluba pismonošu i kurirsku vezu i neke druge veze. Da kažemo da je to sve tako bilo. Mada pripreme za ovakvu operaciju morale su da budu podržane van Gaze. Njima je komunikacija bila važnija sa onima spolja jer oni te rakete nisu mogli napraviti sami - naveo je Pandurević.

Kljajić složio sa kolegama navodeći da, ako je su navodi tačni, ovaj vid komunikacije je jako teško otkriti.

- Slažem se da je teško otkriti takav vid komunikacije. Međutim, to pokazuje i slabost MOSAD-a jer je odbrana Izraela bila nespremna. Ono što svakako jeste činjenica da je Hamas podržan od strane Irana. Hamas je svakako dobio zeleno svetlo iz Irana za ovaj napad. Da li je bilo potrebno 2 godine to još uvek možemo samo da nagađamo. To su i dalje ljudska svedočenja da su oni tako komunicirali - rekao je Kljajić.

