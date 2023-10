ĐORĐE VUKADINOVIĆ IZNEO KOGA GRAĐANI SRBIJE PODRŽAVAJU NA BLISKOM ISTOKU! Rezultati ankete govore o VAŽNOJ osobini naših ljudi

Rat Izraela i Hamasa ušao je u 20. dan. Izraelci su saopštili da su ubili još jednog komandanta Hamasa, Hasana al-Abdalaha, a militanti su zauzvrat odgovorili masovnim lansiranjem raketa na izraelske gradove Tel Aviv, Petah Tikvu, Rišon Lecion...

Hezbolah u četvrtak nije pokazao gotovo nikakvu aktivnost, međutim, vojska je nastavila žestoko bombardovanje teritorije južnog Libana.

Delegacija Hamasa posetila je Moskvu dok je u isto vreme zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Bogdanov navodno vodio pregovore sa predstavnicima militanata u Kataru. Dnevni red tih sastanaka nije poznat. Izrael je oštro protestvovao i tražio da ih Rusija protera.

Lideri Hamasa izjavili su da su spremni da Iranu predaju sve zarobljene civilne taoce. O sukobu Hamasa i Izraela govorio je politički analitičar Đorđe Vukadinović.

- Ovo je tragiča sukob koji ima svojih religijskih, rasnih, etničkih i ekonomskih komponenata. Jasno je da je u toku odmazda Izreala za napad Hamasa. Stalni krug tih osveta i odmazdi traje već godinama i decenijama i toj spirali se ne nazire kraj. Po delu javnosti se provlači kako je neko to namestio. To je ogromno poniženje i oni sigurno ne bi to sami sebi namestili. To treba za početak demantovati - rekao je Vukadinović i dodao:

- Mrtvih je mnogo, poginule dece je mnogo. Tu i da hoćeš hirurški da gađaš ne možeš do da postigneš na prostoru sa tolikom gustinom naseljenosti kakav je Gaza.

Konstatovao je da građani Srbije ne bi trebalo da staju ni na jednu zaraćenu stranu, a rezultati sprovedene anktete pokazuju da to većinom i ne rade

- Srbija ne treba tu da zauzima ni jednu stranu. Ima mnogo sličnosti koje se mogu povlačiti između ovog palestinsko izraelskog sukoba i Kosova i Metohije. U anketi sa pitanjem Da li podržavate Izrael ili Palestnu, 11 odsto je odgovorilo da podržava Izrael, 11 odsto Palestinu, 36 odsto nikoga, a 42 odsto nema stav. To govori da naši građani nisu nezainteresovani, ali da odbijaju da zauzmu stav. To je negde i logično jer mi možemo da se identifikujemo i sa jednom i sa drugom stranom.

- Kad gledamo državno tu se nameće analogija se Izraelom, a Kosovo da bude Palestina. Ako gledamo samo Kosovo, onda Srbi sa Severa mogu da se identifikuju sa Palestincima u Gazi, a Prištinu da identifikuju sa Izraelom. Zato imamo srazmeru u procentima 11 -11, ali poenta je da većina odbija da zauzme stav i da se pokazujemo kao objektivni.

