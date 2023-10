"OFANZIVA IZRAELA JE ZAUSTAVLJENA NAKON RETORIKE AMERIKE" Stručnjaci bez dileme: Izrael mora snositi žrtve kako bi ostvario cilj!

Izraleska vojska kaže da bi napadi na Gazu mogli da potraju mesecima "sve dok Hamas bude postojao", a vođe ove terorističke organizacije prete da će uništiti Izrael.

Dok se veliki, jedni drugima, ovako obraćaju iz fotelja, na ratištu je nemilosrdno.

Mrtvi se na obe strane broje u hiljadama, ginu civili, mnogo dece, u Gazi ljudi su u ruševinama, spavaju na ulicama, stoje u redovima za hleb i vodu, bolnice jedva funkcionišu, a humanitarni konvoji koji stižu samo su "kap u moru".

Gosti "Usijanja" koji su diskutovali o celokupnom sukobu u Izraelu jesu Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost, Velibor Stević, pukovnik u penziji i Darko Obradović, Centar za stratešku analizu.

Obradović stoji iza toga da je Izrael spreman da napadne Hamas, ali da je kontekst dosta širi:

- Od prvog dana govorim da je Izrael spreman, ali ta priča ima mnogo širi kontekst. Dakle, Rusija i Iran su računali da će stvaranjem problema u Gazi pokrenuti lančanu reakciju destabilizacije kompletnog regiona Bliskog istoka. Njihov cilj je bio da nanesu geostrateške poraze SAD i EU u tom delu sveta. U Rijadu, Abu Dabiju, Kairu, ne sede idioti, već vrlo mudri vladari koji su od tih zemalja napravili tehnološke centre. Ti ljudi se neće uhvatiti u zamku koju su im spremili Iran i Rusija. Nemojte se iznenaditi da Izrael usred Katara ubije Jahju Sinvara, vođu Al-Kasar brigade, oni su za to sposobni.

Stević je komentarisao ulogu Rusije u ovom sukobu, pa se zapitao šta bi ona imala od toga:

- Na početku sam rekao da će rat trajati dugo, ne mogu da verujem da jedan MOSAD nije znao šta radi Hamas, da prave tolike tunele, paukovu mrežu. Ove tvrdnje da je Rusija dala te stvari za ometanje, ja to kao vojnik ne mogu da prihvatim. Zašto bi Rusija izazvala sukob između Izraela i Palestine? Pričalo se i na početku sukoba u Ukrajini, odnosno predsednik Amerike je pričao da će Rusija propasti, da će dolar vredeti 200 rubalja, a skoro sam bio tamo i nije baš tako. Standard građana Rusije je na visokom nivou, imaju tamo sve, izvukli su ekonomsku korist. Elem, odakle toliko naoružanja Hamasu?

Obrknežev je odgonetnuo da li je Izrael potpuno ili na pola spreman za kopnenu ofanzivu:

- To oni najbolje znaju, ali smatram da je njihova ofanziva nekako zaustavljena, posle te retorike SAD da se ona jednostavno odloži, da je ne bude. A sada, da li je to neki vremenski okvir da se oni upotpune oko te ofanzive ili su SAD svesne mogućnosti eskalacije sukoba. Neminovno je da Izrael mora rešiti neki svoj cilj u svemu ovome, a to je da Hamas kao organizacija nestane, mada se tu proteže pitanje koje to žrtve za sobom nosi.

