KMG potpisala sporazume o saradnji sa Međunarodnom olimpijskom akademijom

Kineska medijska grupa (KMG) postigla je sporazume o saradnji sa Centrom kineske i grčke drevne civilizacije i Međunarodnom olimpijskom akademijom. Predsednik KMG Šen Haisijung potpisao je u subotu u Atini, u Grčkoj, memorandume sa Steliosom Virvidakisom, šefom grčkog upravnog odbora Centra i predsednikom Akademije Isidorosom Kuvelosom. Grčki premijer Kirijakos Micotakis uputio je čestitke na novom partnerstvu preko alternativnog ministra sporta Janisa Vrutisa. On je izrazio nadu da olimpijske vrednosti mogu da nastave da napreduju u Kini. Šen je rekao Virvidakisu da su grčka mitologija, Sokrat, Platon i Aristotel skoro svima na usnama u Kini. „Centar će raditi kao most za Kinu i Grčku, dve civilizacije sa dugom istorijom, na razmeni i spajanju jedne sa drugom“, rekao je Šen „KMG je voljna da radi sa Centrom na promociji saradnje dveju zemalja u okviru Inicijative „Pojas i put“ i promoviše međusobno razumevanje i poverenje između kineskog i grčkog naroda, istraži mudrost dveju civilizacija i uliva novu silu u izgradnju zajednice zajedničke sudbine“. Virvidakis je rekao da je Centar prva ustanova koju su izgradile Kina i Grčka koja se zalaže za komunikaciju između dveju civilizacija. On je izrazio nadu da Centar i KMG mogu da prodube saradnju u razmeni informacija, sarađujući na izradi programa i unapređivanju inovacija i primene tehnologija između ostalih frontova. Virvidakis je rekao da veruje da će uticaj KMG promovisati veću kadrovsku razmenu i omogućiti dvema stranama da ostvare više uspeha u saradnji.

Kineska medijska grupa