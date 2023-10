"IZRAEL JE POSEJAO SEME NOVOG HAMASA!" Ibrahimović šokirao tvrdnjama: Čak i da UBIJETE MILION, za 10 godina očekujte SAMO JEDNO

Danas je 25. dan rata u Izraelu, sukoba koji je započeo napadom pripadnika palestinske ekstremističke organizacije Hamas na jug zemlje iz Pojasa Gaze 7. oktobra.

Palestinski Crveni polumesec objavio je da je nemoguće po izraelskom zahtevu evakuisati "Al Kuds", ključnu bolnicu u Pojasu Gaze, pošto se tu nalaze pacijenti na intenzivnoj nezi i bebe u inkubatorima. Ministarstvo zdravlja u Pojasu Gaze, objavilo je da je više od 8.000 ljudi ubijeno od kako je bombardovanje počelo od toga od 3.500 dece.

foto: AP/Ohad Zwigenberg, EPA/Mohammed Saber

Ibro Ibrahimović, član Glavnog odbora SPS, gostovao je u emisiji Usijanje gde je govorio o ovom krvavom sukobu.

- Vrlo važno što smo mi osudili svaki oblik terorizma i pozvali na uzdržanost obe strane. Prisustvujemo jednoj izuzetnoj surovosti. Surovog napada Hamasa sa jedne strane i brutalne odmazda Izraela sa druge strane. Znamo da u Gazi živi 2,3 miliona stanovnika na jednoj vrlo maloj površini odnosno od 365 kvadratnih metara. Kada pričamo o ciljevima Izraela koji su jasno definisani, dakle kopnena operacija i potpuno uništenje Hamasa, moramo imati u vidu da je to izuzetno izveštena vojska koja se verovatno obučila na najgori mogući scenarijo. Ispod Gaze imamo 500 kilometara tunela. Jedna od informacija je da će Izrael pustiti gas u te tunele - rekao je Ibrahimović i dodao:

- Postavlja se pitanje, kakva je naša budućnost? Imate 2,3 miliona Palestinaca, ako milion ubijete i milion raselite. Ostaće 300 hiljada, pa od toga je jedno 150 hiljada dece do 15 godina. Za nekih 10 godina će ta deca biti novi Hamas. Vi možete da uništite Hamas i verovatno ćete ga uništiti, ali ideju Hamasa vi ne možete da uništite. To je ono što je opasno. Dakle, vi rađate novu radikalnu decu koja će ostati bez roditelja, braća, sestara i doma. Sada Izrael seje seme za budućnost. U ovom trenutku mi za 10 do 15 godina imamo novi Hamas koji će se verovatno drugačije zvati.

