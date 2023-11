UKRAJINI PRETI UNIŠTENJE I NESTANAK SA KARTE EVROPE! Bugarski istoričar: EU spremna da ratuje do poslednjeg Ukrajinca

Zapad mora što pre da počne pregovore s Moskvom ako istinski želi da Ukrajina nastavi da postoji na karti, kaže bugarski istoričar Aleksandar Sivilov.

On dodaje da to malo ko shvata i da EU kao da je spremna da ratuje do poslednjeg Ukrajinca.

- SAD su saopštile da je novac za Ukrajinu skoro potrošen. To je rekao Džon Kirbi, a to pokazuje koliko su u Beloj kući očajni i traže način da izvrše pritisak na javno mnjenje u SAD i na kongresmene da bi novac na kraju bio izdvojen - naveo je on na svom Jutjub kanalu.

Kako je naveo, ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski govori da će Ukrajinci uvek ratovati bez obzira da li će SAD ili Zapad prekinuti pomoć.

- Ali, svi znamo da ako se prekine dotok sredstava iz Evrope i SAD, Ukrajina neće moći dugo da pruža otpor ruskoj vojsci. Zabrinjava to što se traga za opcijama da se rat u Ukrajini nastavi. Ne govorimo o miru nego o nastavku rata. A još više zabrinjava to što će Evropa u tome igrati glavnu ulogu - rekao je istoričar.

Sivilov ukazuje da EU preporučuje početak pristupnih pregovora Ukrajini i Moldaviji dok su druge zemlje koje su daleko više napredovale i koje su važnije, kao što je Zapadni Balkan, ostavili za kasnije.

- Da reke izbeglica ne bi krenule put Evrope potrebno je tražiti mirno rešenje a ne ići u pravcu rata dok Ukrajina ne bude uništena i ne nestane sa karte Evrope jer to će biti konačni rezultat ako se rat u skorije vreme ne završi - zaključio je on.

