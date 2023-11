UGRIZAO KROKODILA ZA OKO I USPEO DA SE SPASE: Monstrum iz močvare ščepao farmera za nogu, a onda počela borba na ŽIVOT ILI SMRT

Australijski odgajivač goveda tvrdi da se odbranio od napada tri metara dugog krokodila tako što ga je ugrizao za kapak.

Кolin Devero, koji ima oko 60 godina, rekao je lokalnim medijima da se napad dogodio u blizini reke Finis na severnoj teritoriji Australije. Farmer je pre napada primetio ribu u stajaćoj vodi i krenuo je da he uhvati.

- Voda se povukla i ostala je samo bara na sredini - rekao je Devero i dodao da ga je krokodil ščepao posle dva koraka.

Neman ga je ujela za desnu nogu.

- Protresao me kao krpenu lutku nakon čega je krenuo nazad u vodu povlačeći i mene unutra - rekao je Devero.

Navodi da je napad trajao oko osam sekundi i da se nekako našao u poziciji da ujede krokodila za kapak.

- Slučajno su mi zubi upali u njegov kapak. Koža mu je bila prilično debela, ali sam ga ujeo nakon čega me je pustio. Odskočio sam i krenuo do mesta gde je bio moj auto. Jurio me je malo, možda četiri metra, ali je onda stao - dodao je Devero.

Brat ga je potom odveo u bolnicu gde se oporavlja već skoro mesec dana.

Devero je rekao da je najveći problem bio uklanjanje loših bakterija iz njegovih rana jer je voda bila puna blata i guščijeg i pačjeg izmeta .

Navodi da je krokodil "uklonjen" nakon napada.

- Moram da promenim ono što radim. Predugo sam šetao tom močvarnom zemljom, ali mi je to otvorilo oči - rekao je Devero.

Brendon Sido, stručnjak za krokodile, rekao je za Njujork tajms da je najbolji izlaz za osobu koja je dovoljno nesrećna da se nađe stegnuta u čeljusti nemani da mu napadne oči.

- To će u mnogim slučajevima dovesti do toga da krokodil pusti žrtvu. Druga mogućnost koju vidim jeste udaranje njuške što će ih takođe ponekad naterati da puste žrtvu - navodi Sido.

Tod Berstou, takođe iz Australije, nedavno se 30 minuta borio za život kad se našao u raljama krokodila dužeg od tri metra.

