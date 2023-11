"DOK JE IZRAEL OKUPIRAN HAMASOM, SA SEVERA IM PRETI ŽESTOK UDAR?" Eksperti tvrde: Trenutno im traže slabu tačku, a onda NAPADAJU

Rat izraelske vojske i palestinskih militanata ušao je 39. dan, a sukob je do sada odneo više od 13.700 žrtava.

Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost i Vinko Pandurević, general u penziji, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su govorili o ovom brutalnom sukobu i njegovim posledicama.

- Mi analizirajući ovaj sukob krećemo od 7. oktobra kao neke početne tačke, zaboravljajući sve prethodno. Analitičari i državnici sa Zapada kao da imaju jednu vrstu blokade i moraju da počnu pred istoriju šta je uradio Hamas, da bi rekli Izrael ima pravo da se brani - rekao je Pandurević i dodao:

- Ukoliko zaista postoje ti Hamasovi tuneli i ispod bolnice. Da li tu bolnicu treba sravniti da bi došli do tih tunela? Da li je Izrael mogao da izabere neki drugi način dejstva? Jer time nije uništio Hamas, već tek sada dolazi do Hamasa na takav način. Ja ni jednog trenutka ne oduzimam Izraelu da sa Hamasom rasčisti, ali očito da na ovakav način on to neće moći da uradi. Hamas je u vojnom smislu neokrnjen. Ako su oni poklopili 4.300 ciljeva Hamasa, kolika je to vojska tamo. Ako imate 4.000 tačaka, pa da su na svakoj tački trojica, to vam je onda 12.000. Hamas je snažan jer je sakriven i maskiran. Ovi napadi izraelske vojske mi izgledaju kao cepanje drva. Uzmite sekiru i cepanicu i samo lupate dok ništa od te cepanice ne ostane.

Obrknežev se osvrnuo na odnos Zapada na velike žrtve i rušenja u pojasu Gaze od strane Izraela.

- Imamo podatak da je 101 pripadnik UN poginuo na prostoru Gaze. To su ljudi koji su otišli sa Zapada, jednostavno tamo bili i poginuli. Koliko novinara je samo poginulo? A nemamo nikakvih osuda Zapada. Tako da ono što je rekao Bajden na početku sukoba da "SAD drže leđa Izraelu". To se sad obistinjuje - rekao je.

Potom se dotakao Hezbolaha.

- Hezbolah ima sve jače i jače aktivnosti na severu Izraela. Natanjahu je govorio da ne shvataju koliki će odgovor biti Izraela prema Hezbulahu. Moje tumačenje je da Hezbolah u ovom momentu traži slabu tačku Izraela i da će konkretno napasti sam Izrael - rekao je Obrkneže.

