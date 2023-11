IZRAEL MORA DA UBRZA OPERACIJU INAČE SE UKLJUČUJE 'SPONZOR'?! Ekspert tvrdi: Ima kapacitet da ugrozi izraelske i američke itnerese

Hezbolah je juče iz Libana za sat vremena lansirao oko 25 raketa i tri drona kamikaze na više lokacija na severu Izraela. Izraelski protivvazdušni sistem Gvozdena kupola presreo je tri rakete, dok su ostale pale na otvorena područja.

O ovom napadu i situaciji na bliskom istoku govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Aleksandar Mitić, Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu i Ivan Miletić, ekspert za odbranu i bezbednost

- Meni je najzanimljiviji snimak koji su Huti pustili. Imali su helikopter MI 8. Imali su opremljene jedinice i izveli klasičan desant. Ti Huti koji su izbacivali i krstareće rakete i dronove pokazuje da su oni dobro opremljena vojska koju podržava neki veći akter. Tu se javlja uloga Irana. Hezbolah ima mnogo jasniju vezu sa Iranom nego Hamas. Može da se vidi zainteresovanost Irana za ovaj sukob i što on duže traja, sve više će hteti da angažuje svoje snage - rekao je Miletić i dodao:

- Izrael, dakle, mora da ubrza operaciju ili ćemo morati da uzmemo u obzir mnoge rizike. To može da izazove poremećaj cene nafte na tržištu. Kad se pogleda opremljenost Huta jasno je da vrlo dobar stoji sponzor stoji iza te njihove priče.

Mitić je ocenio da SAD ne mogu da budu zadovoljne dosadašnjim tokom sukoba.

- Rekao bih da dosadašnji tok ovog sukoba ukazuje na to da SAD ne mnogu da budu zadovoljne, jer neki od njihovih strateških napora za sređivanje situacije na bliskom kako bi oni želeli nije urodio plodom, odnosno odložen je. Videćemo šta će biti u dogledno vreme. Ugroženi su i drugi strateški planovi poput tog koridora između Indije i Evrope koji treba da parira Kini - rekao je Mitić i dodao:

- Sam sukob je došao u jednom teškom trenutku za SAD pred izbore koji se održavaju. Treba u tom svetlu gledati i susret prošle nedelje između Sija i Bajdena. SAD svakako pokušavaju da izbegnu direktan sukob sa Iranom. Iran ima vrlo razgranatu tu mrežu koju zovu osovina otpora. Huti su vrlo dobro organzovani i proteklih godina su uprkos tome što je Saudijska Arabija imala podršku SAD uspeli da nanese Rijadu ogromnu štetu. Iran ima pun kapacitet da nanese štetu interesima američkim i izraelskim u regionu, kao i odnosima između SAD i njihovih arapskih parntera.

Miletić je konstatovao je da problem Palestine napokon mora da se reši:

- Trebalo bi da to bude jedna država koja bi funkcionila odvojeno. To bi omogućilo Palestini izlaz na more. Ovako ima okupiranu teritoriju i kompletno razaranje. Zaista treba rešiti pitanje Palestine i da ti ljudi počnu da funkcionišu. Taj sukob traje od 1948 i veoma je tu konfuzna situacija. Velike sile se nalaze u problemu zbog Ukrajine. Izgubito se i koncept ko glasa za, ko protuv ko je uzdržan.

Mitić je ocenio da u Americi vlada konsenzus oko podrške Izraelu.

- U podršci američkoj podršci Izraelu postoji konsenzus između republikanaca i demokrata. Bajden je morao kroz podršku Izraelu da iskaže koja SAD košta dosta. Najveći problem sa kojima se one suočavaju jeste pitanje uloge mirotvorca u regionu. Zapostavljale su problem Palestinaca i koncentrisale se na partnerstvo sa Saudijskom Arabijom.

