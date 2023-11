"NE MOŽETE OVO DA ČITATE BEZ KESE ZA POVRAĆANJE" Antić: Pročitajte knjigu Donalda Ramsfelda i videćete kako se UBIJA ISTINA

U 7 časova jutros po našem vremenu, a u 6 po lokalnom, počelo je privremeno, četvoroddnevno primirje u Pojasu Gaze. Prema planu, prvi taoci trebalo bi da budu pušteni danas u 16 časova, ali je šef palestinske komisije za pritvorenike Kadura Fares rekao da još nije dobio spisak imena Palestinaca za koje se očekuje da će danas biti oslobođeni,a na osnovu sporazuma Izraela i Hamasa.

foto: © No10 Crown Copyright / Eyevine / Profimedia

Prema ranijem dogovoru Izrael će osloboditi 150 palestinskih žena i tinejdžera, koji su u zatvorima, a palestinski ekstremisti 50 od oko 240 talaca koje su oteli 7. oktobra, prvog dana napada na sever Izraela.

U jutarnjem programu "Redakcija" na Kurir televiziji o ovome su razgovarali dr političkih nauka i stručnjak za antiterorizam Sanja Klisarić i stručnjak za odbranu i bezbednost Nikola Antić.

foto: Kurir tv

- Interesantno je da razmena talaca i stanovnika nije u interesu Izraela, niti njihov narod želi da pušta Palestince, bez obzira na to što su tu i žene i deca, oni čak i devojčice smatraju ženama, a ne postoji ta neka, da kažemo, analiza, koja može da sprovede tu decu u druge institucije. Njima jeste u interesu da dođu do talaca koje je Hamas zarobio 7.oktobra - objašnjava Klisarić.

Ovo što Izrael radi je antiljudski i nehumano, i predstavlja ratni zločin, smatra Antić.

- Pogledajte demonstracije u celoj Evropi, tamo gde ima puno arapskog sveta, a i u Americi, sve više vidimo da ima i hrišćana koji se priključuju demonstracijama, jer ovo što Izrael radi je antiljudski i nehumano, to je ratni zločin. Dodatni problem je što je sama razmena stanovnika, zarobljenika, rečeno je da su uzeti radi razmene zatvorenika i talaca, ljudi koji će se, u stvari menjati, su žene i deca. Svima preporučujem da pročitaju dokument "Mapa puta" koju je napravio Donald Ramsfeld, odmah nakon napada na kule Bliznakinje, gde ćete videti kako zapadna vojna koalicija vrednuje informaciju - kaže Antić i pojašnjava:

foto: EPA/Shawn Thew

- Videćete koliko je novinara pobijeno, ciljano i svesno, znajući da ubijaju novinare. Videćete i ukrajinsku stranu koja ih svesno ubija! Možemo se prisetiti i bombardovanja devedesetih. "Serologija" američkih i britanskih stučnjaka za bezbednost koji govore o zaštiti novinara i ljudskih prava i kada čitate to, i kada pogledate kako se oni ponašaju prema novinarima u ratnim sukobima, ne možete to da čitate, ako nemate kesu za povraćanje - rekao je Antić.

foto: Kurir tv

Sagovonica se složila sa kolegom, nazvavši čitavu svetsku istoriju "trgovinom istine".

- Možemo imati svest o tome da je uključen veliki manipulativni aspekt, žalosno je što je tako - rekla je Klisarić i istakla:

- Netanjahu nije u povoljnoj poziciji. Ne bih povezivala da je sukob došao zbog unutrašnjih problema u Izraelu, nego nešto mnogo složenije i vezano je za arapski samit gde su se sastali lideri arapskih i muslimanskih država i pokazao je da su odluke koje su donesene u Rijadu, morale da se usaglase sa Izraelom. Vidi se da nisu doneli odluku u istupanju u otvoreni konflikt, što je, negde i logično, zbog njihove povezanosti sa SAD i Evropom. Postoji i interes drugih sila... Videli smo i to da je čak i Pakistan predao zahtev da se priključi Briksu. Ovo primirje ne predstavlja opciju rešavanja problema, nego spašavanje talaca i to ne Palestinskih zarobljenika od kojih se žene svrstavaju kao odrasli kriminalci...Tu je ogromna pozadina i vršena je indoktrinacija i nad decom.... Raskoli u Sjedinjenim državama su sve dramatičniji, niko neće podržati vlast koja je dovela do ovog - ispričala je Klisarić, a Antić je dopunio:

- U SAD postoje države gde su deca krivično odgovorna već sa šest godina života! Srbija i počinje da liči na Zapad, jer vidimo to raslojavanje u društvu, povukao bih paralelu i sa onim što se desilo kod nas, nakon masakra... - rekao je Antić, pa se vratio na temu:

- I jedni i drugi su uspeli da se dogovore samo oko svetog grada Jerusalima. Kada je pravljen Hamas pravili su ga Mosad i Amerikanci, a finansirao ga je Katar. Sada, kada pogledate u poslednjih 12 godina, Gaza je koncentracioni logor, s jedne strane more, sa druge strane zid, sve što se događa u Gazi - tamo nema privrede - oni žive od donacija - sa jedne strane od EU, sa druge strane od Katara. Isti taj Hamas je pobedio Fatah i došao na vlast - zaključio je Antić.

Prokomentarisao je i šta će dalje biti sa Ukrajinom, kako je to sve povezano sa Amerikom i operacijom "Oluja", a može da pomogne, prema njegovim rečima, u razumevanju onoga što se dešava na Bliskom Istoku, SVE POGLEDAJTE U OVOM VIDEU:

