"IZRAELSKO UNIŠTAVANJE JE POSTALO BESMISLENO!" Stručnjaci otkrili kakav vid akcija možemo očekivati NAKON KRAJA PAUZE

Danas je četvrti, poslednji dan primirja između Izraela i Hamasa.

Hamas je juče oslobodio 13 izraelskih talaca koja je predao Crvenom krstu. Nakon ovoga kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua potvrdila je da je još dodatnih 17 talaca oslobođeno, čime je ovaj broj porastao na 41. U međuvremenu, Unicef je zatražio da se ovo privremeno primirje pretoči u trajni prekid vatre.

Međutim, premijer Bendžamin Netanjahu poručio je da će Izraelska ofanziva biti nastavljena do pobede protiv Hamasa. Druga dva cilja, prema njegovim rečima su, vraćanje svih talaca i osiguranje da Gaza više ne bude pretnja Izraelu.

Slobodan Samardžija, novinar i nekadašnji dopisnik iz Moskve, i Marko Anđelković Slijepčević, advokat, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su se dotakli rata u Izraelu i njegovih posledica.

Samaržija se najpre osvrnuo na primirje koje se završava zaključno sa ovim danom.

- Ono što može da se očekuje ukoliko zaista odluče da se primirje prekine, očekuje se nastavak akcija u istom onom tempu i na isti način kako je to rađeno i do sada. Da li će to pomoći ili neće pomoći, ja sumnju da će to doneti bilo šta dobro ili Izraelu ili Palestincima. Ali jednostavno sam Netanjahu je vrlo jasno stavio do znanja da će Izrael da ide do kraja. E sad, šta se desilo ova četiri dana, međunarodni kontakti po tom pitanju su bili vrlo česti, moguće je da se to na neki način produži. Međutim, do koje mere? To je veliko pitanje jer mi smo videli, da Izraelci praktično puštaju za trećinu manje ljudi nego što ih pušta Hamas. Sada se postavlja pitanje ko su ti ljudi koji su još po izraelskim zatvorima i koje bi eventualno trebalo da budu pušteni - rekao je Samardžija i dodao:

- Uništavanje je toliko postalo besmisleno, pogotovo to što će tu posle neko će morati da živi. Ako ostane uopšte bilo kakvih uslova za život.

Samardžija se potom dotakao i najave predsednika Turske Erdogana o učestvovanju i pomaganju u rekonstrukciji pojasa Gaze.

- Turska je našla sebe, već u samom ratu u Ukrajini je našla sebe na neki način i svoju poziciju. Definitivno nije na strani Zapada onoj klasičnoj kako smo navikli od Turske. Jednostavno Turska je shvatila da je jaka zemlja i značajna zemlja u tom delu, da ne kažem najznačajnija. Ona ima svoju logiku i misli da tako i treba da deluje.

Advokat navodi da u 21. veku imamo jednu novu dimenziju rata.

- Ja ratove pratim od 1991. godine, sve koji su se dešavali i sada je više nego ikad prisutan i propagandni rat. To kakve vesti dolaze do vas je uzročno posledično povezano sa državam u kojoj živite. Mi imamo problem koji ima svaka država ovog sveta, to je da informacije koje dolaze do nas moramo gledati s rezervom. Često su mnoge i neproverene, a često mogu da budu i rezultat propagande. Mogli da prepoznati čak i neke snimke, govorim i sa ukrajinskog fronta, gde se ispostavilo da nisu autentični i da predstavljaju neki vid amaterskog Holivuda ili Holivuda u pokušaju. I to je nešto što moramo da vodimo računa i to je nešto što je neophodno da uzmemo u obzir pre nego što analiziramo bilo koju činjenicu - rekao je advokat.

