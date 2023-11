BRITANSKI VOJNI LEKAR NAPASTVOVAO KOLEGINICU, PA GA HITNO SUSPENDOVALI! Nepristojno je dodirivao, posle se branio da je BIO PIJAN!

Lekaru koji je služio u britanskoj vojsci zabranjeno je da leči pacijente šest nedelja nakon što je dodirivao intimne delove koleginice tokom večere posle zatvaranja u vojnoj bazi.

Graham Vitli je dodirivao koleginicu u više navrata, a takođe je optužen da joj je milovao grudi dok joj je nameštao medalje koje je u šali prebacio iz svog sakoa na njenu haljinu.

Tokom večeri u službenoj trpezariji, Vitli je rekao da se "ekstremno napio" nakon što je popio crno vino i primećeno je da se "teturao i da je preplitao jezikom".

Na kraju je prišao ženi posle obroka i stavio joj ruku oko struka i tom prilikom joj dotakao zadnjicu u 'jednom ili više navrata'. Kako je saopšteno, nesrećna žena je bila vidno uznemirena i šokirana zbog toga.

foto: Profimedia

Vitli je potom suspendovan iz prakse na šest nedelja nakon što je proglašen krivim za seksualno motivisano nedolično ponašanje i seksualno uznemiravanje.

Od tada je dao ostavku i planira da uloži žalbu.

Disciplinsko veće je presudilo da je Vitli dotakao ženin donji deo tela i struk, ali ga je oslobodilo za stavku da je namerno dodirivao njene grudi nakon što je ustanovljeno da je možda "slučajno" stupio u kontakt sa njom dok je podešavao medalje na njenoj haljini.

Incident se dogodio u novembru 2021. godine kada je Vitli, koji je služio kao medicinski oficir u britanskoj vojsci između 1986. i 2001. godine, prisustvovao trodnevnoj konferenciji trenera za tri službe koja je kulminirala svečanom večerom u neimenovanom oficirskom redu.

Na saslušanju u Mančesteru rečeno je da se suđenje nije održalo dve godine zbog pandemije koronavirusa.

Vitli je sedeo na čelu stola gde je služeno 12 besplatnih boca vina za 10 gostiju koji su sedeli oko njega.

Kasnije, tokom razgovora, njegove medalje su bile zakačene na haljinu koleginice visoko na njenim grudima. Problemi su počeli kada je otišao da lično preuzme medalje dok su gosti ušli u prostor bara posle završene večere. Njegova koleginica je potom otkrila detalje čina.

foto: Shutterstock

"Doktor Vitli je bio izuzetno pijan i nastavio bi da me traži dok sam razgovarala sa drugim gostima. Stavio je ruke oko mog struka više puta. Pokušavala sam da mu skrenem pažnju da ga nateram da ode i sećam se da sam pokušala da ga ispratim u najmanje četiri odvojena navrata. Ali tokom jednog od ovih trenutaka kada je on došao do bara, posegnuo je za svojim medaljama koje su bile pričvršćene za moju haljinu na mojim grudima, i pritom me dodirnuo. Ne sećam se da li je nešto rekao pre nego što je pružio ruku, ali sam shvatila iz situacije da je hteo da namesti medalje koje su bile okačene. Mislim da me je Graham dodirivao oko 10 sekundi. Bio je pijan, tako da to nije bilo samo brzo nameštanje."

Kako prenose strani mediji, drugi kolega je rekao: "Sećam se da sam ustao od stola i video Grahama, koji je u ovom trenutku bio otprilike 3-5 metara od mene, kako je kačio svoje medalje na grudi gospođe A. Sećam se da sam ga čuo kako se izvinjava, iako se ne sećam tačno šta je rekao" kazao je i dodao:

"Tokom večeri je takođe posegnuo levom rukom prema koleginici i na kraju je dotakao njenu zadnjicu. Sećam se da ga je koleginica odmah zamolila da prestane i po načinu na koji je rekla da je šokirana i da joj se ne dopada to što Graham radi. Ona nije bila u stanju da se odmakne, jer je bila između Grahama, zida i šanka."

foto: profimedia

Kada se otreznio, Vitli je u početku rekao da se ne seća da je dodirivao ženu i rekao da je svaki takav kontakt 'morao biti slučajan i uzrokovan njegovim pijanim stanjem'. Zatim se generalno izvinio za bilo kakvu uvredu koju je mogao da nanese zbog svog pijanog stanja, ali je u kasnijim mejlovima negirao da je bio pijan i tražio način kako bi okrivio oštećenu koleginicu.

Sudije su istakle da se smatra da je doktor Vitli bio veoma pijan kada se incident dogodio.

"Oštećena žena je verodostojni svedok jer je dala generalno dosledan iskaz na koji je malo verovatno da će uticati prekomerna konzumacija alkohola. Ona i doktor Vitli nisu bili poznati kao prijatelji ili poznanici i u najboljem slučaju bili su povremene kolege na poslu. Postupci doktora stvorili su ponižavajuće ili ponižavajuće okruženje za nju. Iako se incident dogodio van radnog mesta i u društvenom okruženju, to je i dalje bio nepoželjan kontakt."

Raniji branilac Kevin Makartni rekao je: "Ponašanje doktorar Vitlija nastalo je u društvenoj situaciji, a ne u kontekstu viđanja pacijenata, i usledilo je nakon prekomerne konzumacije alkohola. Ovo je bilo na društvenoj svečanosti, koja je bila jedna od prvih kojoj je dr Vitli prisustvovao otkako su ukinuta ograničenja nametnuta pandemijom i da je to uticalo na njegovu konzumaciju alkohola. Dr Vitli shvata da je te noći popio previše."

Nakon slučaja, Vitli je potvrdio da se žali na suspenziju. U izjavi za lokalne medije rekao je: "Nažalost, došlo je do potpuno zlonamerne žalbe koju je uputio neko ko nije povezan sa praksom. Glavni svedok je do sada dao najmanje dva različita iskaza i zbog toga smo bili iznenađeni i veoma razočarani što sud nije našao ništa protiv ove tvrdnje. Stoga očekujemo da će biti poništen u žalbenom postupku."

(Dailymail/Kurir.rs)