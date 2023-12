UPOZORENJE: Da li je napad u Parizu uvod u novi talas terorističkih napada u Evropi?

Jedna osoba je ubijena, a dve su ranjene u napadu nožem i čekićem koji je izvršen u subotu uveče kod Ajfelove kule! Policija je uhapsila napadača, radikalnog islamistu Francuza Armana Radžabpur-Mijandoaba (26).

On je tokom napada uzvikivao „Alahu akbar“ (Bog je veliki).

Vojska u pripravnosti

Posle hapšenja je rekao da više ne može da gleda kako muslimani umiru u Palestini, kao i da će Francuska biti saučesnik u onome što Izrael tamo radi, naveo je francuski ministar unutrašnjih poslova Žerald Darmanen.

Nastradali je nemački državljanin, a jedna od ranjenih osoba je Britanac. Napad u Parizu i prošlonedeljno hapšenje dvojice tinejdžera u Nemačkoj zbog planiranja napada na Božićni sajam u Frankfurtu mogli bi da budu uvod u novi talas terorističkih napada u Evropi i uoči praznika. Ivan Miletić, stručnjak za bezbednost, za Kurir upozorava da je situacija ozbiljna:

- Zbog toga evropske zemlje, uključujući i predstavnika EU za bezbednost, insistiraju da se što pre uspostavi održivo primirje u Pojasu Gaze. Ono što smo videli ranije, a sada je i napad u Parizu to potvrdio, pokazuje da to nezadovoljstvo koje se javlja kod žitelja evropskih gradova arapskog ili muslimanskog porekla može da eskalira. Najveću opasnost predstavljaju usamljeni vukovi. Po prirodi postoji solidarnost muslimanskog i arapskog sveta s pitanjem Palestine, gde strada veliki broj civila. Oni su nezadovoljni jer vlade država u kojima žive ne pružaju solidarnost, i to njihovo nezadovoljstvo može da se radikalizuje.

foto: Kurir tv

Miletić navodi da je Božić islamistima trn u oku:

- Božićni sajmovi po evropskim gradovima su glavna meta. Ako rat na Bliskom istoku bude dovoljno dugo trajao, preti i opasnost od islamističkih organizacija koje postoje na teritoriji Evrope i Balkana. Akcije usamljenih vukova mogu da ih motivišu na organizovanije akcije. Islamistima smeta bilo šta vezano za hrišćanstvo i proslavu Božića. U Austriji je čak i vojska stavljena u stanje pripravnosti upravo zbog reakcije stanovništva na dešavanja u Gazi, i to je glavni motor koji može da motiviše pojedince ili organizacije da krenu u akciju, a oni će targetovati tamo gde su velika okupljanja.

Preslikavanje konflikta

Branimir Đokić, spoljnopolitički analitičar, takođe smatra da je Evropa ugrožena zbog situacije na Bliskom istoku:

- Pre pet-šest godina imali smo seriju napada u Belgiji, Francuskoj i Nemačkoj, koji su bili povezani sa Islamskom državom, pa smo imali napade kada je bio rat u Iraku, tako da svaki put kada dođe do konflikta na Bliskom istoku, to se preslika na Evropu. Možemo očekivati napade uoči Božića, ali bezbednosne službe u Evropi su svesne toga i prate situaciju, ali ne mogu sve da iskontrolišu. Opasnost postoji, ali ne možemo pouzdano da tvrdimo da će biti napada.

foto: Printscreen/Kurir TV

Naš sagovornik ističe i da oprez nije naodmet u slučaju da se posećuju vašari i mesta okupljanja većeg broja ljudi po evropskim gradovima:

- Nažalost, opet mora da se živi s tom nekom vrstom straha i opreza. Ti sajmovi i vašari su vrlo posećeni, a čini se da se ovo u Gazi neće završiti do Nove godine. Evropa ne može biti izolovana od ostatka sveta, ratovi se vode na njenim granicama.

A. Petrović