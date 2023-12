"POKUŠAJ IZOLACIJE RUSIJE SANKCIJAMA NIJE USPEO" Stručnjaci o poseti Putina Emiratima: Vodi se borba za uticaj na bliskom istoku

Otkad traje rat između Ukrajine i Rusije, kretanja predsednika Vladimira Putina su potpuno ograničana.

U ogromnom broju zemalja koje su uvele sankcije Rusiji, ne samo da on nije ni dobrodošao, već bi bi, ako bi se nekim slučajem pojavio, bio i uhapšen jer je Međunarodni krivični sud izdao nalog za hapšenje zbog ratnih zločina i prinudne deportacije ukrajinske dece u Rusiju.

foto: EPA Alexei Nikolsky Sputnik Krem

U nekim drugim zemljama, to nije slučaj. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji Putin je cenjen i rado viđen gost. Tako je ruski predsednik doputovao u zvaničnu posetu Abu Dabiju, a zatim će se uputiti u Rijad.

U Usijanju, bitnost ove posete i njen dalekosežni uticaj analizirali su Zoran Milivojević, diplomata, Draško Aćimović, ekonomista i diplomata i Slobodan Dimitrijević, Srpsko-rusko bratstvo.

Milivojević je konstatovao da ova poseta ima svoje lice i naličje:

foto: Kurir Televizija

- Vođeni su razgovori sa šefovima i jedne i druge države i to o pitanjima koja prevazilaze samo bilateralni kontekst. Govorilo se o globanim odnosima. To bi bilo lice ove posete. Ono što je naličje to je da smo definitivno u multipolarnom svetu i da su se globalni odnosi promenili u poslednje vreme. Imamo šitenje BRIKSA, jedne nove asocijacije koja konkuriše zapadau i to ne samo po pitanju politike nego i ekonomije i energetike. Nema govora o izolacije Rusiji. Putin je bio u Pekingu, pa i u Kazahstanu. Te zemlje su od početka rata bile verne Rusiji. Ali on je sada izašao iz tog kruga i izašao u prostor koji ima globalnu dimenziju. To govori da pokušaj da se sankcijama Rusija izoluje nije uspeo.

Aćimović je istakao da je nemoguće odvojti politički i ekonomski aspekt ove posete, ali i u načelu.

foto: Kurir Televizija

- Politika i ekonomija se teško mog razdvojiti. Možda je najbolji primer za to "Stive Srbin", kako je Stiv Vozjak, nazvan po celom svetu zbog dobijanja srpskog pasoša. To nam pokazuje koliko je važan spoj između politike i ekonomije. Dobili smo mnogo i na poltičkom i na ekonomskom planu. Politiku i ekonomiju ne možemo razdvajamo - rekao je Ačimović i dodao:

02:02 POKUŠAJ IZOLACIJE RUSIJE SANKCIJAMA NIJE USPEO Stručnjaci o poseti Putina Emiratima: Vodi se borba za uticaj na bliskom istoku

- Ako se vežemo za posetu Putina to je borba za to područje bliskog istoka. Mislim da je prošlo ispod pažnje javnosti da je 27. oktobra bila velika konferecija u Rijadu. Bili su najveći golobalisti, preko 3.000 važnih ljudi zapadnog i istočnog sveta. Jedan interesantan primer jeste da je Kušner tada imao godišnjicu braka, kojoj nije prisustivao, jer je morao da stigne na ovaj skup. Mislim da je predsednik Putin preuzima svoj deo posla i svoje akcije i videćemo kao će se to dalje razvijati.

Dimitrijević je konstatovao da je doček Putina bio veličanstven, ali i da lide takvog kalibra to i zaslužuje.

foto: Kurir Televizija

- Mislim da je dobio poštovanje prema njegovom rejtingu koji ima kao najvažniji poltičar sveta. Oni su ga zaista dočekali sa konjicom, topovskim salvama, pesmom koja ide dok on izlazi. Njegov predsednički avion praćen je sa 4 Suhoja 35. Imate sedam aviona lovaca koji boje čitavo nebo bojama ruske zastave - kaže Dimitrijević i dodaje:

- On je svakako vođa i tvorac tog multipolarnog sveta od koga se očekuje da privede američku hegemoniju kraju. Emirati i Saudijska Arabija su jako bitne kada je gas u pitanju. Proizvode 35 odsto gasa. Očekujem da će se projektovati strategija međusobne energetske saradnje. Bilo je razgovora o turizmu, o energetskoj razmeni. Kada je u pitanju njegovo obezbeđenje tu ima mnogo prstenova. On jeste ugrožen, a to da bi bio uhapšen negde da ode, od toga Hiljade i hiljade ljudi se bavi Putinovom bnezbednošću.

Kurir.rs/M.V.

