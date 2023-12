"BOJIM SE DA PUTINOVA POSETA ABU DABIJU VODI ESKALACIJI SUKOBA" Dimitrijević: Na stranu Rusije će stati OVE zemlje (video)

Posetu predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina Abu Dabiju komentarisali su u emisiji Usijanje Zoran Milivojević, diplomata, Draško Aćimović, ekonomista i diplomata i Slobodan Dimitrijević, Srpsko-rusko bratstvo.

foto: Kurir Televizija

Milivojević je komentarisao tvrdnje da poseta Putina stvara podele u svetu:

- Zavisi ko govori o podelama. Ako smo imali dominaciju jedne sile onda sve što dovodi u putanje tu unipolarnost, smatra se podelama. Mislim da će se to razvijati na takav način da niko neće osporavati da smo u multipolarnom svetu. Kad je Rusija upala u Ukrajinu to je već tada bilo jasno. Ponašanje arapskih zemalja to takođe nedvosmisleno okazuje. To pre deset ili dvadeset godina nije moglo da se zamisli. Da se ovakvi susreti događaju bez nadzora Vašingtona. U ovoj vrsti multipolarnosti ne mogu da se dese neke stvari. Ne bi moglo da se desi bmbardovanje Jugoslavije na primer. Ja neću da amnestiram Rusiju zbog agresije na Ukrajinu, ali efekat toga jeste nova preraspodela sveta.

foto: Kurir Televizija

Aćimović smatra da SAD veoma budno prati susrete međunarodnih zvaničnika, pa i ovu posetu:

- Izuzetno budno ovo prati SAD, pogotovo u kontekstu rata koji je u Gazi. Ova poseta je više nego važna i pokazaće gde će se te zemlje koje su važne za to područje opredeliti. Bojim se da to vodi eksalaciji sukoba na bliskom istoku.

foto: Kurir Televizija

Dimitrijević je mišljenja da će veći deo čovečanstva stati na stranu Rusije.

- Sve države koje nisu sateliti SAD, a to su nažalost postale i države EU mogu imati dobre odnose sa Rusijom. Ogromna većina čovečanstva će biti na strani Rusije. To su afričke zemlje, zemlje evroazijskog sveta, tu je i dobar deo Latinske amerike koji će tek da oseti posledice američke hegemonije - rekao je Dimitrijević i dodao:

- Dobar deo ove posete boće posvećen i smirivanju ove nehumane katastrofe na bliskom Izraelu. Naravno da ne navijamo ni za koga, ali taj sukob se mora okončati je je anticivilizacijski. Možda ćemo vrlo brzo biti suočeni sa smanjenjem nafte i gasa, i skokom njihovih cena. Americi i Evropi neće biti lako da dođu do energenata iako imaju svoje.

