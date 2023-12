"RUSIMA NA METI 14 ELITNIH UKRAJINSKIH BRIGADA!" General u penziji: Ako ih neutrališu sledi VELIKI prodor, čekaju samo JEDNO

Ukrajinski zvaničnici strahuju da Kijev može biti primoran na pregovore sa Rusijom ako zapadni partneri, uključujući Sjedinjene Države, budu smatrali da su borbe dospele u ćorsokak. Vašngton post napominje da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u "sve težoj situaciji" zbog činjenice da Kongres još nije odobrio nova budžetska izdvajanja za pomoć Kijevu.

foto: Prntscrn/Twitter

Podele u Vašingtonu sprečavaju milijarde dolara pomoći, sa druge strane Ruska vojska napada ukrajinske položaje.

Gost emisije Puls Srbije ovim povodom je profesor doktor Mitar Kovač, general - major u penziji.

Komentarisao je informaciju da je u ruskom napadu na Kijve ukrajinska vojska oborila 8 raketa:

foto: Kurir Televizija

- Ne verujem u te vesti, a osim toga nije to nikakva senzacionalna vest. Oboriti toliko raketa ne znači puno. Milsim da je prenapregnuta informacija kako bi se pokazala efikasnost PVO sistema ruske vojske. Znamo mi efikasnost PVO sistema Ukrajine. On je uprkos pomoći sa zapada u velikoj meri osetljiv na dejstvo bespilotnih letilica. Dobar deo raketa prođe, a ako se neka obori to ništa ne menja. Nažalost postoje brojni indikatori pada vojne moći ukrajinskih snaga. Otud i ovakve političke preporuke sa zapada i zabrinutost političkog i vojnog vrha.

Smatra da je Amerika preusmerila pažnji sa Ukrajina na bliski istok.

- Nažalost posle rata na bliskog istoku, Amerika je napore preusmerila ka zaštiti Izraela koji im je najveći saveznik. Sve indicije postoje da oni gube rat. Amerika i njeni stručnjaci, vojnici, kad dođu do takvih saznanja oni žele to da saopšte i političkom rukovodstvu. Svako ulaganje dodatnih dolara i materjalnih sredstava može samo prolongirati rat, ali neće promeniti ishod tog rata - rekao je Kovač i dodao:

- Sad je pitanje prilika u Americi da li će dati dodatnu sumu dolara. Problem je što oni ne shvataju da dolari ne mogu da ratuju. Sve je veći problem ljudi koji ne mogu da nauče da rukuju oružjem koje se šalje. Vidimo da je prosek mobilisanih vojnika u Ukrajini 54 godine. Stari ljudi ne mogu izneti rat u sukobu sa mlađim godištima. Vidimo scene kada se mobilišu i deca od 16 godina, a nažalost i žene.

foto: Kurir televizija

Kaže da ruski napadi nisu žestoki, a da je Avdejevka važna jer je tamo stacionirano 12 do 14 elitinih ukrajinskih oružanih jedinica.

- Nisu neki žestoki napadi ruske vojske. Oni su temeljni i idu lagano. Ono što je strateški cilj rukse vojske jeste da ovlada Avdejevkom. Tu je 12 do 14 elitnih ukrajinskih brigada. Ako dođe do njihovog neutralisanja ili zarobljavanja onda je jasno da se ne može zatvoriti taj deo fronta i stvaraju se uslovi većeg prodora ruske vojske i verovatno njenog izlaska na Dnjepar, a verovatno i odsecanje i zauzimanje harkovske oblasti.

foto: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

- Sve to dovodi u nezavidnu situaciju celokupno političko i vojno rukovodstvo. Verovatno se čeka smrzavanje zemljišta kako bi se obezbedila veća mogućnost prodora oklopno mehanizovanih jedinica. Tada će ruska vojska preuzeti značajnije operativne prodore ili operacije od strategijskog značaja. Zimski uslovi su istorijski gledano obično saveznik ruske vojske.

