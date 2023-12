EVO ZA ČIME RUSIJA KASKA U RATU! Stručnjaci analiziraju Putinovo obraćanje javnosti: Za sve imaju svoju proizvodnju, OSIM OVOGA!

Da li je predsednik Rusije Vladimir Putin na godišnjoj konferenciji za medije dao odgovore na ključna pitanja u vezi sa ratom u Ukrajini ili je otvorio nova?

Putin kaže da je situacija na frontu sve bolja, ali da nema uvek dovoljno oružja. "To je činjenica. Nema uvek dovoljno oružja, istina je. Linija fronta je skoro 2.000 kilometara. Sigurno je da svuda ne stiže sve na vreme, ali proizvodnja raste. Ministarstvo odbrane aktivno radi na tome", izjavio je Putin.

A šta su o ratnom stanju u Ukrajini rekli gosti "Pulsa Srbije", pročitajte u nastavku, a oni su Dimitrije Milić, doktorand političkih nauka i Boško Zorić, pukovnik u penziji.

Zorić je prvo odgonetnuo izjavu Putina da je na frontu situacija sve bolja:

- Saglasan sam sa tim jer je Ukrajina od prvog dana rata u problemu jer se oslanja na tuđu pomoć. Kada snabdevanje vaših trupa na frontu zavisi od dotura svega onog što je potrebno za rat, a to sve od nekoga trećeg, a nemate sopstvenu proizvodnju, te ne možete da budete sigurni koliko će svega biti isporučeno. U tom pogledu, slažem se, za Rusiju je situacija sve bolja jer je imala, ali i sada ima, veoma moćan vojno-industrijski kompleks. Dakle, ima proizvodnju sopstvenog naoružanja, maltene je sve njihovo, osim onih elektronskih komponentni i čipova koje nabavlja sa Zapada. Za jedan dan rata Rusi i Ukrajinici potroše više granata, nego što je to Amerika uradila u celom afganistanskom ratu. To su enormne količine, sve to treba nadomestiti i proizvesti.

Milić je rekao da svaki pregovori i procedure iziskuju vreme, a da to ne igra ulogu za Ukrajinu:

- Što se tiče da li je Rusija uništila sve, ne postoji vizuelni dokaz za to. S druge strane, istina je što se tiče proizvodnje, u smislu vojske i granata. Recimo, industrijski kapaciteti EU su sedam puta veći od Ruskih, ali nisu usmereni na vojnu nameru, pa je pitanje političke volje. Što se tiče Amerike, pitanje je da li će ovaj paket pomoći biti izglasan u predsedništvu, pretpostavljam da će doći do dogovora u januaru. Svaka nedelja koja se gubi u procedurama i pregovorima je loša vest za Ukrajinu.

