"JEDAN OD PALESTINSKIH POGLAVARA JE BLAGOSILJAO MASAKRIRANJE NAŠEG NARODA" Analitičari za Kurir IZRIČITI: A šta je sa Rusima?

Hjuman rajts voč poziva svetske lidere da reaguju na ovakvu situaciju u Gazi, sa druge izraelski premijer Benjamin Netanjahu, na sastanku s ministrom odbrane SAD Lojdom Ostinom u Tel Avivu, upozorava da Izrael vodi "civilizacijski rat protiv varvarizma".

foto: EPA

Kako je rekao, cilj tog rata je potpuna pobeda nad Hamasom.

A šta takav cilj nosi sa sobom, koliko još žrtava, da li i pretnju da se sukob proširi na region, pa i globalno i zašto je SB UN odložio glasanje o rezoluciji o prekidu vatre?

"Teško je reći koji je glavni metod. Prisustvujemo prekomernoj upotrebi sile od strane države Izrael", započeo je razgovor general Stanko Vasiljević u jutarnjem programu "Redakcija".

foto: Israel Defense Forces

- Nitko ne osporava pravo Izraela da se bori protiv terorizma. Znate da je Hamas označen kao teroristička organizacija od strane nekih zemalja, dok ga druge smatraju oslobodilačkom organizacijom. Različiti pogledi stvaraju prizmu kroz koju se promatra ovaj problem - rekao je.

foto: Kurir tv

Ceo svet vidi da je ovo prekomerna upotreba sile kao odgovor na terorizam, ali primereno bi bilo suzbiti ga selektivno.

- Ovde se, međutim, koristi prevelika sila što rezultira velikim brojem žrtava i stradalih. Broj žrtava prelazi 20.000 civila, a više od 50.000 ljudi je ranjeno - stravični i tragični podaci. Velik broj žena i dece postaju žrtve neselektivnih bombardovanja - istakao je.

Podsetio je kako je sve počelo s metodama borbe poput zračnih udara avijacijom, raketama i bombama, nakon čega je usledila kopnena ofanziva s nekoliko faza.

- Vojska je podelila ofanzivu na faze - prva se odvijala na severu Gaze, zatim u samom gradu Gazi i sada se težište prebacilo na jug Gaze. S druge strane, otvoreno je bojište i na Zapadnoj obali, čak i prema severu, prema Libanu i tako dalje... - podsetio je.

Poseta ministra odbrane Sjedinjenih Američkih Država i drugih zvaničnika na to područje ima za cilj da umanji intenzitet izraelskih borbenih akcija i ograniči ih unutar određenih granica.

- Ovo ponašanje nije primereno vojničkom! Potrebno je koristiti specijalne antiterorističke jedinice, no teško je razlikovati teroriste od civila. Naravno, svi Palestinci nisu teroristi i to je jasno celom svetu. No, s druge strane, Izrael se ponaša kao da su svi Palestinci teroristi. Obostrano isključivanje, mržnja koju pokazuju jedni prema drugima, je neverovatna - rekao je.

Međunarodna zajednica je, kako ukazuje sagovornik Kurira, previše inertna u rešavanju ovog problema.

- I pre 50 ili 70 godina, pre pojave Hamasa i drugih organizacija, ovaj problem je morao biti rešen. Sada mora biti rešen tako da neko stane iznad njih i prisili ih da sednu, praktično. Mora se postići dogovor i prvi korak je priznati palestinsku državu kao što se priznaju sve druge države - ukazao je Vasiljević.

foto: kurir tv

Politički analitičar Srba Filipović, nadovezujući se na sagovornikove reči, osvrnuo se na "ratne strahote od Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova i Metohije...", rekavši da su to sve pokazatelji šta rat sa sobom nosi.

- Zaista je veliki broj ljudi poginuo u pojasu Gaze. Veliki broj ljudi je u Ukrajini izgubio život. Sve je generalno u potpunom haosu. Ujedinjene nacije su nesposobne da rešavaju probleme. Savet bezbednosti nije u stanju da rešava nijedan problem, jer su dve najveće sile potpuno suprotstavljene po svim pitanjima. Čak i tamo gde ne bi trebalo da budu suprotstavljene, danas su suprotstavljene - krajnje neobjektivno u nekim situacijama - rekao je.

Posebno je ukazao na neočekivanu nespremnost da se primirje postigne, makar kako bi se civili snabdeli lekovima i omogućilo njihovo lečenje, te kako bi se evakuisali dece i žene i u Ukrajini.

- Često kažemo, oni što brane Palestince i pojas Gaze, govore tamo stradalima: Da, stradali ste, šta ste vi pomogli? Šta je Egipat pomogao? Šta je Liban uradio? Da li su oni primili civile? Nisu. Zato što kažu, ako primimo civile, ko zna koliko ćemo terorista onda primiti kod nas, pa ćemo imati potencijalne probleme. To znači, držite ih tamo, gledajte šta će biti. Ali svet je u potpunom haosu, u potpunom ludilu - nije optimističan Filipović.

07:19 JEDAN OD PALESTINSKIH POGLAVARA JE BLAGOSILJAO MASAKRIRANJE NAŠEG NARODA! Analitičari za Kurir IZRIČITI: Šta je sa Rusima?

Ipak, sa druge strane on razume Izrael u nastojanju da, kao ozbiljna i snažna država, ima ključnu podršku SAD-a, međutim, dok god ima podršku takve supersile, moći će i da sprovodi sve akcije koje smatra da su potrebne, odnosno protivterorističke.

- Ti isti teroristi su blagosiljali teroriste koji su masakrirali pripadnike našeg stanovništva u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i Metohiji. Moramo znati da je jedan od palestinskih verskih poglavara učestvovao u blagosiljanju i pokretanju određenih organizacija na prostorima bivše Jugoslavije koje su onda masakrirale pripadnike našeg stanovništva. Dakle, prolivena je nevina krv nevinih državljana, dece, staraca na prostorima bivše Jugoslavije. Ta oštrica, to zlo, taj otrov terorizma nije prisutan samo u pojasu Gaze. Njega imate širom sveta. Terorizam je zapuštena pojava, kao bolest. Ako se zapusti, ona se mnogo širi i morate preduzeti mnogo teže i radikalnije metode, bolne, da biste izlečili jedan organizam. Tako je i u ovoj situaciji - predočio je.

foto: AP/Fatima Shbair

U nastavku istakao je da je pojas Gaze preplavljen teroristima:

- Pojas Gaze je toliko preplavljen teroristima - neko kaže 20, neko 50 hiljada terorista, među 2,5 miliona stanovnika, gusto naseljenom prostoru. Dakle, za teroriste ne važi međunarodno i narodno pravo. Vrlo je osetljiva situacija u kojoj izraelska vojska preduzima svoje aktivnosti, sigurno je da gine veliki broj civila, nema nikakve dileme.

Ipak, pored toga što osuđuje ubistvo dece i nevinih civila, upitao je sledeće:

- Ja osuđujem svako dete koje strada, ali još gore, kad vi uzmete mrtvo dete svog naroda ili svoje i pravite selfije, pa idete i pravite od toga marketing... To je nešto što je strašno. Nismo čuli s te strane da je bilo ko osudio napade i ubijanja izraelskih civila.

foto: WOJCIECH GRZEDZINSKI / AFP / Profimedia, Shutterstock, Ilustracija

On se pita šta je sa Rusima i frontom u Ukrajini.

- To je jedno od ključnih pitanja. Niko nije ništa uradio. Kome je u interesu rat u pojasu Gaze? To je takođe veliko pitanje. Nikome, nego su nesposobni da reše taj problem - rekao je, upitavši:

Pa sad, da li ima sposobnost ili nesposobnost ili ne žele da reše problem?Imate situaciju u Ukrajini da ovi maltene stoje na frontu na kome su već dve godine, nema nekih značajnijih pomaka. Oni su zauzeli gore-dole, jedno selo, manje-više, i sada malo skrenemo pažnju pa neka ginu neki drugi da se njima bave mediji.

I ako otvorite stranice dnevnih novina, gde je Ukrajina? Na desetoj strani, gotovo je i nema. To je tačno. Jedni su više vredni nego drugi....

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

03:44 STRAVIČNA PREDVIĐANJA STRUČNJAKA! Pored očigledne tragedije u Gazi, postoje i JEZIVE prećutane činjenice! IZRAEL GUBI PODRŠKU SAD?