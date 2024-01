MOĆNI „JARS“ UMESTO „TOPOLJA“: Promenjeni mobilni sistemi u ruskim raketnim snagama

Raketne strateške snage Rusije završile su opremanje svoje mobilne grupe najnovijim raketnim sistemima „jars“ koji su zamenili sisteme „topolj“, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

„Naoružavanjem poslednjeg raketnog puka Bologovske raketne formacije u Tverskoj oblasti, u kojoj su sistemi „topolj“ zamenjeni kompleksima „jars“, završena je modernizacija mobilne grupe Raketnih strateških snaga“, navodi se u saopštenju.

Kako se ističe, u sastavu mobilne grupe ostaju pukovi koji su naoružani savremenim mobilnim sistemima „topolj-M“. Isporuka sistema „jars“ pomenutim pukovima planirana je nakon 2025. godine, saopštila je vojska.

„Topolj-M“ je raketni strateški sistem, napravljen krajem 1980-ih, početkom 1990-ih godina.

„Jars“ (RS-24) je mobilna interkontinentalna balistička raketa na čvrsto gorivo mobilnog i stacionarnog baziranja.

Glavna prednost kompleksa RS-24 „Jars" je to što raketa odjednom može da ponese četiri borbena bloka od kojih svaki ima snagu od 300 do 500 kilotona. Može da pogodi metu na udaljenosti do 12.000 kilometara. Dužina rakete iznosi 17,8 metara, a startna težina 46 tona.

Kurir.rs/Sputnjik