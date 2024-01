Obraćanje portparola MSP povodom 45. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između Kine i SAD

Ove godine se obeležava 45. godišnjica uspostavljanja diplomatskih odnosa između Kine i SAD-a. Predsednik Si Đinping i predsednik Džo Bajden razmenili su 1. januara pisma čestitke povodom jubileja dveju zemalja.

Uspostavljanje diplomatskih odnosa između Kine i SAD-a je veliki događaj u istoriji bilateralnih odnosa i međunarodnih odnosa. Tokom proteklih 45 godina, odnosi Kine i SAD-a prošli su kroz uspone i padove i napredovali. Obim bilateralne trgovine između dve zemlje porastao je sa manje od 2,5 milijardi američkih dolara 1979. godine na skoro 760 milijardi američkih dolara u 2022. godini, a dvosmerne investicije su porasle sa skoro nule na više od 260 milijardi američkih dolara. Uspostavljeno je 284 pobratimljenja između provincija, država i gradova. Kina i SAD su takođe ostvarile korisnu saradnju po mnogim međunarodnim, regionalnim i globalnim pitanjima. Istorija je dokazala da razvoj kinesko-američkih odnosa ne samo da poboljšava blagostanje dva naroda, već i promoviše svetski mir, stabilnost i razvoj.

Politika Kine prema Sjedinjenim Državama je dosledna i jasna, a to je međusobno poštovanje, miroljubiva koegzistencija i saradnja u kojoj svi dobijaju. Ovo je iskustvo izvučeno iz istorije kinesko-američkih odnosa. To je i pravi način da se Kina i Sjedinjene Države slože kao dve velike zemlje. To je u skladu sa razvojnim trendom vremena i zajedničkim interesima dve zemlje.

Kina je posvećena izgradnji stabilnih, zdravih i održivih kinesko-američkih odnosa. Predsednik Si Đinping i predsednik Bajden sastali su se u San Francisku i postigli više od 20 konsenzusa i rezultata u oblastima politike i diplomatije, ekonomije, trgovine i finansija, međuljudske i kulturne razmene, globalnog upravljanja, vojske i bezbednosti itd. To je otvorilo „viziju San Franciska” orijentisanu na budućnost i ukazalo na pravac razvoja kinesko-američkih odnosa. Kina je voljna da radi sa Sjedinjenim Državama na savesnoj primeni važnog konsenzusa i rezultata postignutih na sastanku lidera Kine i Sjedinjenih Država u San Francisku.

To znači da zajednički uspostave ispravno razumevanje, da zajednički efikasno upravljaju razlikama, da zajednički promovišu saradnju od uzajamne koristi, zajednički preuzmu odgovornosti velikih zemalja, zajednički promovišu međuljudsku i kulturnu razmenu i unaprede razvoj bilateralnih odnosa u pravom smeru, od koristi obema zemljama i svetu.

Pripremio: Luo Ći