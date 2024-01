"BAŠ NA GODIŠNJICU UBISTVA DA IZVRŠE NAPAD, TO MI LIČI NA NJIH!" Pukovnik: Iran je pokazivao hladnokrvnost, DA LI ĆE I POSLE OVOG?

Hamas je zamrznuo pregovore o drugom sporazumu o oslobađanju dodatnih talaca u Gazi nakon što je Izrael ubio zamenika lidera Hamasa u Bejrutu. Šef Hamasa Ismail Hanije rekao je da je atentat bio "teroristički čin" i poručio da taj zločin neće proći bez odgovora i kazne.

foto: Shutterstock

"Ovo jeste teroristički napad. Da li su to izvele SAD i Izrael, sumnjam, ovo ne spada u njihovu metodologiju", započeo je razgovor Marko Matić politički analitičar za Kurir TV.

- Zašto bi to radili kada imaju dovoljno problema? Uvlačenje novog protivnika, kada imate čitav spisak neprijatelja (im ne ide u prilog). Sa druge strane Iran je bio na meti. Ovo je uradila neka druga sila, da bi proširila ono što se dešava na Crvenom moru, kad Huti napadaju važan tgovački koridor, protoka robe. U ovom trenutku nije jasno ko može da ima interese. Ni Kina, ni SAD, a ni Rusija nemaju interes da uvuku Iran sa Izraelom u sukob - kaže Matić.

foto: Kurir tv

Pukovnik u penziji Milovan Đošić se slaže sa njime, objašnjavajući ipak američki "interes" kada je reč o Iranu, koji je daleko složeniji od onoga što je Matić istakao.

- Sada je Iran dobio ruske avione Sukhoj- 35. Oni još imaju od avijacije F-4, za koji su počeli sami da prave rezervne delove. Ubistvom Sulejmanija, izgubili su čoveka koji je značio mnogo i bio je centralna figura- napad je izvršen baš na godišnjicu smrti Kasema Sulejmanija, a da li zaista Amerikanci nemaju nikakav interes... Iran je hladnokrvan, a ne gubiti hladnokrvnost je osnovica dobrog ponašanja. Iran je hladnokrvan i neće da radi žešće akcije jer bi došlo do opšteg rata, što bi stvarno bila katastrofa. Rusiji trenutno stanje "odgovara" koje izazivaju Izraelci i Amerikanci - smatra on.

foto: Kurir tv

"Šta to može Iran da uradi?", pita Matić.

- Iran nema fizičke mogućnosti da uđe u otvoren i direktan sukob sa Izraelom. U krajnjem slučaju ako bi raketni napadi Irana ugrozili Izrael, on uvek može da upotrebi nuklearno oružje. Sa druge strane, čemu ovo vodi? Ljudi se okupljaju oko vlasti, a ne znam da je teroristički napad ove vrste destabilizovao zemlju, to se obično iskoristi da se "zbiju redovi" - kaže Matić, istakavši da možda iza sunitskih jedinica stoje strane sile.

foto: AP Vahid Salemi

"Iran je u poslednjih 20, 30 godina, spasio porodicu", dopunjuje sagovornikove reči pukovnik.

- Oni su homogenizovali i spasili porodicu. Žene rađaju decu, stanovništvo se povećava i laž je da ima viška naroda na svetu, ima ih manje nego što treba. Planinska sela u Srbiji su potpuno prazna. Sela su napuštena na jugu i od Srba i od Šiptara... - rekao je vrativši se temi:

- Iran ima svoje neprijatelje Šite i Sunite i sada se bore za vlast i baš na dan smrti Kasima Sulejmanija da izvrše napad to mi liči na potpis Zapada. Jer oni to rade po matrici koja funkcioniše već nekoliko stotina godina - rekao je Đošić.

"Iran ima i imaginarne neprijatelje", dodaje pukovnik, a Matić podseća:

- Islamska država napravila je mnogo veće probleme od Al Kaide... Ne čudi što je veliki procenat ubijenih u Gazi, deca, tamo su u sastavu stanovništva većinski deca. Ne sumnjam u vojnu sposobnost Izraela da pobedi Gazu, ali sumnjam da može da se politički ostvari takav cilj...- kaže Matić.

Nakon što su pre nekoliko dana objavljeni rezultati istraživanja koja govore o manjoj podršci Benjaminu Netnjahuu, Vrhovni sud Izraela odložio je primenu zakona kojim bi se otežala smena Netanjahua.

Đošić je istakao da je Netanjahu nedodirljiv već jako dugo.

- Svima nama je prošao život, a oni su i dalje tu negde. Teško da će izraelski narod da se pobuni da skloni Netanjahua, ne verujem da će do toga doći. Na kraju smo opet saznali da je pronađena ogromna količina gasa u Gazi, koja se meri u trilionima kubnih metara i to baš tu kod tog pojasa, koji je širine 40 kilometara, a širine 8 kilometara, to je kao put od Kragujevca do Trstenika - mala je ta teritorija. Sve se svodi na osvajanje prirodnih bogatstva. Setimo se Iraka i kada je strašni Sadam Husein bio ubijen i Gadafi, šta je urađeno sa zlatom? Sve je oterano u Ameriku - istakao je Đošić uz pitanje:

foto: Profimedia

- Ko bre zna za malu Milicu u svetu? Samo mi, i ne zaboravljamo.

"Ovo je takođe i rat iscrpljivanja", nadovezao se Matić.

- Ovo je i psihološki rat. Jako je bitno da vojni ciljevi budu usklađeni sa političkim. Kada je on projektovan, dobit treba da bude veća, i u žrtvama i u materijalnim sredstvima. S jedne strane jasno je da je Zapad moćniji od Rusije po svemu, ali je pitanje da li će Zapad da podržava Ukrajinu? Zapad računa da u Rusiji mnogo toga zavisi od jednog bića - Putna - koji ima svoj životni vek. Za 20 godina će on da umre, šta će onda da bude? I jedni i drugi igraju na kartu umora... - rekao je Matić.

foto: Kurir tv

"Putin će pobediti na izborima", istakao je pukovnik u penziji da nema dileme sa tim, a naglasio sledeće:

- Zapad u jednom trenutku može da kaže da više ne može da učini ništa u Ukrajini. Pobedili su. Oni su pobedili u Vijetnamu, bez obzira što su otišli. U čemu je njihova pobeda? Vijetnamci više ne pišu svojim pismom, nego latinicom. Dovoljno. Sve ostale zemlje oko Vijetnama pišu starim pismom, vijetnamci pišu latinicom.Onog trenutka kada latinica potpuno zavlada u Srbiji mi smo "ga ugasili". Pismo je osnovica svega. Tako da, Zapad radi sa jasnim ciljevima koje mi ne vidimo. Onog trenutka kada dođu do svog cilja, idu na sledeće mesto - zaključio je Đošić.

