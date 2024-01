"POJEO JE PARE, POJEO JE 4.000 DOLARA": Američki par nije mogao da veruje šta je njihov pas uradio sa kovertom PUNOM KEŠA (VIDEO)

Za psa po imenu Sesil njegovi vlasnici Klejton i Keri Lo iz Pitsburga govorili su da se lepo ponaša sve dok njihov ljubimac nije odlučio da pojede najskuplju večeru u životu.

CBS njuz prenosi da im Sesil nikada pre nije uradio ništa loše, pa je zato iznenađenje bilo još veće kada su shvatili da je progutao desetine novčanica od 50 i 100 dolara.

Klejton je prošlog meseca na kuhinjskom stolu ostavio kovertu sa gomilom keša kojim je trebalo da plati majstore za sređivanje porodične kuće u kvartu Point Briz pomenutog američkog grada.

Nakon nekih 30 minuta je Sesila, sedmogodišnjeg mešanca zlatnog retrivera i pudle, vlasnik uhvatio na delu.

- Vratio sam se natrag i i video da je sav keš razbacan na podu. A on (Sesil) tek tako, samo stoji tamo, a ja mislim "O, Bože, on je pojeo deo novca" i u šoku sam. Viknuo sam Keri "On je pojeo pare, pojeo je 4.000 dolara! - kazao je Klejton.

foto: MUP

Odmah je sa ženom odveo psa kod veterinara koji je kazao da je sa Sesilom, koji je teži od 45 kilograma, sve u redu.

Ipak, sa vlasnicima nije bilo baš sve u redu, pošto su procenili da je pas pojeo barem 2.000 dolara.

Nakon što je pas povratio progutane novčanice, Klejton i Keri su ih oprali tri ili četiri puta pre nego što su ih odneli u banku.

Na kraju im je ipak nedostajalo nekih 500 dolara.

Oni su video snimak o tome šta im se dogodilo objavili na društvenim mrežama i dobili hiljade lajkova i komentara.

(Kurir.rs/CBS News/Preveo: N. V.)