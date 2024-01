AMERIKA NA UDARU SNAŽNOG NEVREMENA! Ciklon donosi u naredna 3 dana ledenu kišu, obilne SNEŽNE PADAVINE, opasnost od TORNADA! VIDEO

Sjedinjene Američke Države naći će se u naredna tri dana na udaru snažnih oluja. Očekuju se kiša, sneg, ledena kiša, grmljavinske oluje, ali i opasnost od tornada.

U ovom času sneg veje u centralnim predelima SAD-a, a obilna kiša pada na jugu, uz jake pljuskove sa grmljavinom. U delovima Teksasa, Oklahome, Luizijane, Alabame, Misisipija, Džordžije i drugih država na jugu i jugoistoku SAD-a, oluje će biti praćene jakim grmljavinskim olujama, uz opasnost od tornada, dok će ledena kiša pogoditi države u centralnim predelima, potom uz sneg.

U noći ka suboti obilni sneg zahvatiće oblast Velikih jezera, uz drastičniji pad temperature vazduha. Inače, ovaj olujni sistem nastao je zbog strujanja tople vazdušne mase sa Meksičkog zaliva i ledene iz Kanade. Najveća opasnost od tornada očekuje se uz obalu Meksičkog zaliva i nekih stotinak kilometara unutar kopna.

U centralnim predelima SAD-a očekuje se da padne 20-ak centimetara snega, uz veliku opasnost i od ledene kiše, a prodor hladnog fronta doneće osetniji pad temperature vazduha.

Olujni sistem kretaće se ka istoku, odnosno ka Atlantiku i tokom vikenda "eksplodiraće" nad Istočnom obalom Amerike i Atlantikom i doneti još jače oluje na istoku i severoistoku SAD. Države uz Istočnu obalu od Severne Karoline do Vašingtona i južnih predela Njujorka očekuju veoma obilne kiše i olujni istočni vetrovi, uz višemetarske talase. Očekuje se da padne i do 100 litara kiše po kvadratnom metru, uz opasnost od poplava.

Istovremeno, snažan ciklon sa Atlantika predelima severnije od Njujorka i predelima unutar kopa doneće obilne snežne padavine, olujne vetrove od 80 do 100 km/h, uz snežnu mećavu, a priobalne predele pogodiće višemetarski talasi. Najobilnije snežne padavine očekuju se u Novoj Engleskoj i na širem području Bostona i severno od Njurka, pri čemu bi za dva dana palo do pola metra snega, lokalno i do metar.

Očekuje se da će vremenske nepogode širom SAD da od večeras, pa tokom vikenda osetiti više od sto miliona Amerikanaca ili skoro trećina stanovništva. Najjače oluje obRušiće se na južne i severoistočne predele SAD, ali i na centralne, istočne i jugoistočne oblasti SAD i oblast oko Velikih jezera.

Olujni sistemi doneće širem području Nju Orleansa i Hjustona opasnost od snažnih grmljavinskih oluja i tornada, Vašingtonu obilne kiše i poplave, Boston će zavejati sneg, a Njujork će se naći na udaru i obilne kiše, potom i snega, ali i jakih vetrova.

Stabilizacija i smirivanje vremena očekuje se od ponedeljka, a olujni sistem nastaviće put preko severa Atlantika dalje na istok.

Kurir.rs/Telegraf

