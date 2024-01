ŽESTOKA BORBA NA NEBU IZNAD CRNOG MORA Ruska PVO uništila OVE ukrajinske zveri

Sistemi protivvazdušne odbrane uništili su šest ukrajinskih protivbrodskih projektila "neptun" iznad Crnog mora, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

"Dana 6. januara 2024. godine, oko 17.00 časova po moskovskom vremenu, zaustavljeni su pokušaji kijevskog režima da izvede teroristički napad protivbrodskim raketama 'Neptun' na objekte na teritoriji Ruske Federacije", naglasili su oni.

Naglašeno je da je šest granata otkriveno i oboreno iznad severozapadnog dela Crnog mora.

Raketa R-360 kompleksa "Neptun" je teška 870 kilograma i može da nosi bojevu glavu od 150 kilograma.

Domet njegovog lansiranja je do 280 kilometara, brzina oko 900 kilometara na sat, a visina leta iznad talasa od tri do deset metara. Kompleks omogućava istovremeno lansiranje do 24 projektila.

Ukrajinske oružane snage redovno granatiraju ruske pogranične teritorije, izvode udare bespilotnim letelicama i sprovode sabotaže.

Snage PVO sinoć su presrele i uništile četiri projektila iznad Krima, dok je preksinoć oboreno pet dronova iznad Crnog mora.

