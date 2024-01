PRVE SLIKE IZ PEĆINE U KOJOJ JE ZAROBLJENO PETORO LJUDI Drama u Sloveniji i dalje traje, oglasili se spasioci sa novim detaljima

U Križnoj jami u Sloveniji od juče je zarobljeno pet osoba - speleološki vodič i pripravnica i troje posetilaca stari od 22 do 58 godina - majku, oca i njihovu ćerku.

Do problema je došlo nakon obilnih padavina i izlivanja vode, a prvi poziv upomoć stigao je juče oko 17 sati.

Na licu mesta interveniše više jedinica speleološke službe spasavanja, kao i vatrogasci. Spasavanje još traje. Vodiči i posetioci nalaze se oko 2400 metara od ulaza u špilju.

foto: Foto: Jamarska reševalna služba

"U 14:00 sati tim od 5 ronilaca spasilaca ušao je u špilju i odneo dodatne zalihe hrane i suve odeće zarobljenim osobama. Povratak ove ekipe očekujemo između 19 i 20 sati. Vodostaj trenutno ne dopušta evakuaciju ljudi. U poslepodnevnim satima druga ekipa od pet ronilaca dodatno je opremila tehnički zahtevniji deo špilje između Prvog i Drugog jezera. Ova ekipa izašla je iz špilje oko 17 sati. Više informacija očekuje se nakon 20 sati" objavili su na Fejsbuku iz spasilačke službe.

Podsećamo, u Križnoj jami, 2,1 km od ulaza u pećinu, trenutno je zarobljeno 5 osoba (dva vodiča i tri turista). U pećinu su otišli ​​6. januara 2024. godine u 8 časova. Pošto se do dogovorenog vremena (do 15 časova) nisu vratili iz pećine, treći vodič je, po utvrđenom protokolu, izvršio izviđanje od ulaza u 9. jezero, nije pronašao nestala lica i stoga se vratio. do izlaza. Odmah zatim aktivirana je Pećinska spasilačka služba (JRS) – aktivacija u 17.25 časova.

foto: Foto: Jamarska reševalna služba

Prvi spasioci (JRS) bili su na lokaciji u 18 časova, a aktivirani su spasilački centri JRS Postojna i Ljubljana i ronioci Jedinice za brze intervencije (EHI) JRS i URSZR Tehničkog ronilačkog voda (ETP). Aktiviran je i štab CZ Občina Cerknica, koji pruža punu logističku podršku spasilačkim jedinicama tokom čitavog perioda intervencije. Logističku podršku trenutno pružaju CZ Cerknica, PGD Cerknica i PDG Iga vas, kao i pleme Jezerska ščuka. EMS služba je u stanju pripravnosti za vreme spasavanja. Pećinski spasioci JRS brinu o prenošenju opreme od ulaza pećine do prvog jezera.

foto: Foto: Jamarska reševalna služba

U 21.15 prvi ronioci JRS su ušli u pećinu, preplivali poplavljeni deo iza prvog jezera i napredovali kroz pećinu protiv struje. Pošto su potrošili opremu kako bi obezbedili rutu, vratili su se. U ovom trenutku, druga ekipa JRS ronilaca je bila spremna i u 0:33 (01.07.2024.) četiri JRS ronioca su otišla od prvog jezera do pećine. Njihov zadatak je bio opremanje tehnički zahtevnih delova pećine za napredovanje kroz pećinu i prenos opreme za snabdevanje (bivak, hrana, odeća, zaštitne folije i jastučići za grejanje). Veliki problem pravi jak tok vode prema izlazu iz pećine.

Oko 4 sata ujutru stigli su do nestalih na lokaciju u pećini zvanoj Križna gora (cca 2,1 km od ulaza u pećinu). Svi nestali u pećini pronađeni su u dobrom psihofizičkom stanju.

(Kurir.rs/Preneo: A.N.)