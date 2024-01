PLANINARKA PALA NIZ PLANINU, PA ČUDOM PREŽIVELA Šanse nisu bile optimistične, a onda joj je JEDAN POTEZ SPASAO ŽIVOT

Planinarka u SAD-u može da se zahvali jednom stablu za to što je preživela na hladnim noćnim temperaturama nakon što je pala nekoliko desetina metara niz planinu u državi Njujork.

46-godišnjakinja je pala niz snežnu provaliju 26. decembra dok je planinarila planinama Adirondak. "Stvarno je mislila da će tamo i umreti", rekao je šumar J. M. Martin i dodao da je temperatura bila ispod nule i da su padali i kiša i sneg.

Kada je žena pala niz strmu, snežnu padinu, sletela je na kamenu izbočinu. Nije uspela da se vrati na stazu. Da ne bi skliznula s kamene stene, uhvatila se za malu smreku. Šumari su je kontaktirali oko 17:30 sati i rekli da nazove 911 kako bi mogli da lociraju njene tačne koordinate, piše CNN.

"Tamo je opasno. Nije za šalu. Lako se može poginuti" Problem je bio što niko nije mogao da dođe istog trenutka pa je planinarka morala da smisli način kako da ostane ugrejana preko noći. Imala je ćebe za hitne slučajeve kojim se ogrnula, a spasioci su je savetovali da se što više kreće tako da se celu noć pomicala napred-nazad držeći se pritom za drvo.

Šumari su stigli do nje oko 1:30 ujutro i dali joj toplu tečnost, hranu i suvu odeću. Odveli su je nazad do staze i stigli do njenog vozila oko 6:30 ujutro. Martin navodi da se radilo o iskusnoj planinarki koja je mnogo puta prolazila po planinama Adirondaka. "Te je noći shvatila koliku je sreću imala do sada. Tamo je opasno. Nije za šalu. Lako se može poginuti", kazao je Martin.

