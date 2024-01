OGROMAN SKANDAL TRESE SVET Premijer Indije okarakterisan kao terorista jer nije otišao NA ODMOR U OVU ZEMLJU - ŠOK

Između Indije i Maldiva izbio je diplomatski sukob, i to zbog naizgled banalnog razloga. Indijski premijer Narendra Modi posetio je, naime, indijska ostrva Lakšadvip kako bi promovisao turizam, ali to je naišlo na bes stanovnika obližnjih Maldiva.

Posetu su neki na Maldivima doživeli kao pokušaj odvlačenja turista s arhipelaga u Indijskom okeanu, čija vlada uveliko zavisi od turizma.

Tri maldivska ministra suspendirana su nakon što su na društvenim mrežama izrekli pogrdne komentare o Modiju, opisujući ga kao "teroristu" i "klovna". Ministarstvo spoljnih poslova Maldiva saopštilo je da su komentari, koji su kasnije izbrisani, izneseni lično te da ne predstavljaju službeni stav vlade.

Arhipelag Lakšadvip nalazi se uz Maldive i takođe ga krase peščane plaže i kristalno plavo more, ali je do sada to ostrvo bilo nedovoljno razvijeno.

(Kurir.rs/Index/Preneo: A.N.)