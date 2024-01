"OLAF ŠOLC JE POLITIČKI PATULJAK!" Ekonomista otkrio: Kada je došao na vlast sve je krenulo da PROPADA, SADA TREBA DA PLATE CENU

Nemačkom trenutno odjekuju najmasovniji protesti u njenoj istoriji, sa hiljadama traktora blokiranih ključnih saobraćajnica, dok se poljoprivrednici bore protiv planova vlade Olafa Šolca.

Ovaj talas nezadovoljstva pridružuje se širim industrijalnim borbama koje potresaju zemlju tokom cele godine, a u fokusu su i "železničari". Oba sindikata zahtevaju bolje radne uslove, dok se poljoprivrednici pobunjuju protiv planiranih ukidanja subvencija za goriva.

Prošlomesečna odluka koalicione vlade Olafa Šolca, koja uključuje smanjenje poreza na poljoprivredna vozila i ukidanje poreskih olakšica na dizel, izazvala je eskalaciju ovih protesta, stavljajući u centar rasprave o budućnosti radničkih prava i ekonomske politike u zemlji.

Ekonomista Vladimir Đukanović gostovao je u emisiji Usijanje gde se dotakao jedne od najrazvijenih ekonomija zapadne Evrope.

- Uvek sa Balkana postoji neki fascinantni pogled ka Nemačkoj. Ja nikada nisam imao takvu perspektivu. Ja sam na Nemačku, imao priliku da gledam s visine, odnosno iz Njujorka i odakle je perspektiva totalno drugačija. Nemačka privreda je stara, ona nije više inventivna. U prvih deset tehnoloških firmi na planeti vi nemate nijednu nemačku firmu. Vi nemate nijedan običan start-up, koji klinci ovih dana zovu "unikorn", koji je izašao. Tako da moje generalno investiciono iskustvo sa Nemcima, oni su jednostavno izuzetno zatvoreni - rekao je Đukanović i dodao:

- Oni su inženjerski narod, nisu inventivni narod. Meni je to jedan Švajcarac odavno rekao, kaže, "pa samo mi pomeni šta su to Nemci izmislili". Mnogo više inovacija imate u farmaciji, u jednoj maloj Švajcarskoj, nego što imate u Nemačkoj. I onda Švajcarci naprave neku inovaciju i onda daju Nemcima. Eto, pogledajte automobilsku industriju. Nemci su jako dobri da uzmu nešto tehnički i da to usavršavaju do besvesti. Imate BMW-a, kojeg oni do besvesti doteruju. Ali onda uđe jedan Elon Musk iz totalno pete industrije i napravi najveću firmu koja proizvodi električna vozila i koja je posle vredna kao sve te firme zajedno.

Potom se osvrnuo na nemačkog kancelara Olafa Šolca.

- Ja kada sam im govorio tamo da će Angelu Merkel praviti od blata, imao sam dosta kritika po Nemačkoj. Ali to se ispravilo sada. Ona je ipak uspela iz te neke nezavidne situacije da balansira i Nemačku poziciju na geopolitičkoj sceni, a i evropsku poziciju. I onda je došao gospodin Šolc, koji je po meni politički patuljak. Ovo je jedan od rezultata. Kada nemate lidere u velikim istorijskim momentima, onda obično ne prođete dobro. Samo pogledajte od kada je taj čovek došao na vlast. Sve ide na dole. Ekonomija ide na dole. Podele unutar Nemačke idu na dole. Mi to kod Nemaca uvek saznamo u poslednjem momentu. Tako da sve se to dešava. Sve su to negativni trendovi. Nemačka se bavila nekim stvarno besmislenim političkim ideologijama, a nije se bavila politikom. Nije se bavila svojim konkretnim interesima u veoma komplikovanim istorijskim momentima. I oni sada plaćaju cenu i treba da plate cenu

