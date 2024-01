SVETSKA EKONOMIJA PRED KOLAPSOM ZBOG JEMENSKIH HUTA! Zbog Sueckog kanala ostaju bez miliona - analitičari tvrde: POSKUPEĆE 10 PUTA

Tajna procena Odbrambene obaveštajne agencije u Vašingtonu pokazala je da bi izraelskim snagama bilo teško da uspeju u ratu na dva fronta - protiv Hamasa u Gazi i Hezbolaha u Libanu, objavio je Vašington post.

Više američkih zvaničnika izjavilo je da se plaše da bi Netanjahu mogao napasti Hezbolah, dok s druge strane, Izraelski premijer je izjavio da Izrael ne ulazi u rat sa libanskim Hezbolahom, ali da je njegova zemlja spremna da to učini.

U međuvremenu je izraelska vojska izvela seriju vazdušnih napada na lokacije Hezbolaha u Libanu. U jednom od tih napada ubijen je i zamenik komandanta elitnih snaga Hezbolaha.

Rusija je u međuvremenu pokrenula veliki broj raketnih napada širom Ukrajine i na snazi je upozorenje na vazdušnu opasnost. Kijev je preneo da je najmanje 13 teških bombardera poletelo iz oblasti u Rusiji.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su diskutovali o aktuelnim temama svetskih ratova jesu stručnjak za odbranu i bezbednos Ivan Miletić i Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije.

Zoronjić je rekao da Izrael ima kapacitete da se bori na dva fronta, kao i to da dosad nismo videli ni petinu njegovih mogućnosti.

- Dosta je plastično reći da izrael ne bi imao snage da se bori na dva fronta, to su više neke želje SAD, nego što oslikava realno stanje izraelskih odbrambenih snaga. Kada govorimo o potencijalnom otvaranju novog fronta, jeste da je realnije nego što je to bilo pre dva meseca, ali ne možemo sa sigurnošću reći ni da li će se, ni kada će se dogoditi. Što se samih tih borbi tiče, Izrael ima kapacitete da to iznese, samo je pitanje da li žele da ulože te resurse. Amerika mora to da isprati pa je i iznela svoje mišljenje. Mi još uvek nismo videli ni petinu mogućnosti izraelske vojske. Izrael može da se bori na dva fronta, a Amerika nije srećna zbog takvog razvoja događaja - započeo je Zoronjić.

Mediji su prenosili da Pentagon razrađuje planove o uzvratnom udaru na jemenske Hute, a ti planovi, kako se navodi, uključuju gađanje ciljeva u Jemenu, pa je Miletić odgonetnuo ovo konkretnije uključivanje SAD u sukob

- Problem jeste ponašanje Huta, koji već uveliko napadaju trgovinske brodove. Za to koriste dronove, krstareće rakete, ali one sa manjim kapacitetom eksploziva, jer oni nisu potopili ni jedan brod, već samo nanose štetu. Velike kompanije su preusmerile rute brodova, pa sada idu ispod Afrike, odnosno onim starim putem, dok nije bio napravljen Suecki kanal. Samim tim dolazi do povećanja robe koja stiže na tržište, ne poskupljuje samo nafta za sam prevoz, nego i premije za osiguranje brodova, koje su po nekim informacijama poskupele deset puta - rekao je Miletić, pa nastavio:

- To utiče na svetsku trgovinu i zbog toga će SAD morati da se uključe. To je primer kada se ostavi svetski problem da tinja, sećamo se da je još za vreme Arapskog proleća Jemen buknuo i došao do dosadašnje situacije. Amerika će morati da se uključi, dali su to poslednje upozorenje Hutima, ali oni nastavljaju da rade šta žele. Zbog uticaja na svetsku trgovinu, SAD će morati da interveniše.

