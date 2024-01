EVO ZAŠTO SVE MANJE UKRAJINACA PODRŽAVA ZELENSKOG! Stručnjaci: Histerija u državi, preti im KAPITULACIJA, bez novčane pomoći SAD

Žestoke borbe nastavljaju se na istoku Ukrajine. Ukrajinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u ruskim napadima više od 1.500 zdravstvenih ustanova oštećeno od početka rata.

Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu tvrdi da je Ukrajina tokom prošle godine izgubila više od 215.000 ljudi i 28.000 komada tehnike.

On je dodao da istovremeno ukrajinske trupe iscrpljuju svoje resurse, a da na bojnom polju nema rezultata.

Ukrajinski operater elektične mreže saopštio je da je, zbog vremenskih nepogoda i jake zime, više od hiljadu gradova i sela u devet oblasti ostalo bez struje.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su se osvrnuli na sukob u Ukrajini su Filip Vasiljević, predsednik organizacije Otvoreni Balkan za mlade i prof. dr Dragan Radenović, akademik.

Vasiljević je komentarisao popularnost Zelenskog, s obzirom na to da sada ima podršku od tek 42% Ukrajinaca.

- Uopšte ne čudi, a pogotovo nakon propale najave kontraofanzive, koja je protekla maltene mirno. Čak je i Ukrajincima jasno da ovaj rat, ovakav kakav jeste, nema neku konkretnu svrhu. Imaju pojedini ciljevi koje je Ukrajina postavila, ali su neverovatno nerealni. S druge strane, prisutno je nepoverenje građana, ne samo u Zelenskog, već i u institucije. Raspustili su sve institucije u Ukrajini, ima Zelenski i načelnik generalštaba, tu počinje i završava se cela država - ocenio je Vasiljević, pa nastavio:

- To nije dobro, čak ni u ratnim uslovima, ne može jedan čovek da nosi teret celog sistema. Smanjena je podrška SAD, od traženih par milijardi, dobili su 250 miliona, kao poslednju tranšu iz budžeta i rečeno im je da do kreiranja novog budžeta neće dobiti nikakvu pomoć. To otvara određenu vrstu histerije Ukrajine, odnosno konkretno Zelenskog, ne želim Ukrajinu i Zelenskog da stavim u isto.

Radenović je rekao da je reč o bezuslovnoj kapitulaciji Ukrajine:

- Zapad sada ima vrlo malo mogućnosti da utiče na pregovore ili da do istih uopšte dođe. Mislim da su Rusi postavili Ukrajinu i sve zapadne saveznike pred svršen čin da je reč o bezuslovnoj kapitulaciji Ukrajine. Ovde možda ima smisla ići jedan korak unazad, kada se raspao Sovjetski Savez, mnoge države, narodi u država dobili su svoje republike. Jedino Rusi nisu dobili svoju republiku.

