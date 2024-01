"TUŽITELJI INSISTIRAJU NA DOKAZIVANJU GENOCIDNE NAMERE!" Stručnjaci tvrde: Ovo će ostavljati veliku MORALNU MRLJU IZRAELU

Izrael se našao na optuženičkoj klupi Međunarodnog suda pravde u Hagu! Optužen je da vrši genocid nad Palestincima tokom rata u Pojasu Gaze. Tabak je presavila Južnoafrička Republika, a iako suđenje može da potraje mesecima, pa čak i godinama, odluka o privremenim merama se očekuje znatno ranije.

Stručnjaci za međunarodno pravo kažu da su izneti dokazi vrlo argumentovani i pedantni i da je Izraelu teško da ih obori, ali ne zanemaruju činjenicu da je vrlo komplikoano i zahtevno pravno dokazati nečije genocidne namere.

U spisima koje je priložila Južnoafrička Republika tvrdeći da je Izrael počinio genocid stoji da je od 7. oktobra u izraelskom bombardovanju na svaka 4 minuta stradao po jedan Palestinac u Gazi, da je 85 odsto stanovništva moralo da napusti svoje domove, da je 60 odsto stambenih objekata uništeno, kao i da je u prvih par nedelja Izrael sedmično bacao po 6.000 bombi teških 900 kilograma, a iz ratnih kabineta je navodno slata poruka oružanim snagama "da se ne suzdržavaju". Sada 4 od 5 Palestinaca u Gazi gladuje, a ukupno je stradalo više od 23.000 ljudi.

Da li je sve ovo genocid? Koliko će sudu biti potrebno da donese privremenu meru i kakva ona može biti? Da li će se Izrael pridržavati odluke suda ako bude protiv njega? Hoće li sud osetiti diplomatske pritiske najmoćnijih država koje podržavaju Izrael?

Na ova pitanja odgovorili su gosti emisije Usijanje: Branko Lukić, advokat, Boško Jakšić, novinar, i Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost.

- Ja bih bio vrlo suzdržan i oprezan kada govorimo o genocidu. To je, kao što ovde kaže, vrlo teško dokazivo. Međutim, teško je stvarno reći da je nešto genocid. To mora da pretpostavlja nameru da se uništi grupa ili deo grupe. Dakle, zavisi kako se posmatra sad populacija Palestinaca u Izraelu, da li ona uključuje i Zapadnu obalu ili samo pojas Gaze. Činjenica je da je jedna od kvalifikacija i deo grupe. Dakle, može da se govori o delu grupe ukoliko postoji namera da se ona uništi, ali ako govorimo o sudskom postupku koji je sada u toku. Treba znati da je ovaj sud jako neefikasan zbog toga što nema sredstva prisile. Dakle, on ne može da provodi svoje presude, nego za provođenje presuda mora da se obrati Savetu bezbednosti - rekao je Lukić i dodao:

- A u Savetu bezbednosti čekaju SAD koje su se već jasno odredile prema ovom sukobu i tvrde da nije počinjen genocid i da nema nikakvog utemeljenja u ovim optužbama. Dakle, vrlo teško će bilo kakva odluka proći Savet bezbednosti, pogotovo kada se zna da je od 36 rezolucija koje su donete od 1948. vezano za sukob ili neslaganja Izraela i Palestinaca, na 34 već SAD su uložile veto. Vrlo je po meni sam koncept genocida problematičan, a još je problematičnije provođenje bilo kakvih odluka. Naravno, najvažnije je ovde, i ja mislim da tako posmatraju i ovi ljudi koji su pokrenuli ovaj postupak iz Južnoafričke Republike, a to su te privremene mere. Dakle, oni hoće da u stvari spreče dalje širenje sukoba. Privremene mere mogu da se donesu u roku od 5 do 6 sedmica.

Jakšić se složio sa Lukić i smatra da je dokazivanje genocida teško i da se insistira na postojanju genocidne namere.

- Dokazivanje genocida je jako komplikovano još od vremena kada je trebalo ili bilo pokušaja da se dokaže da je genocid tepih bombardovanja Drezdena ili da su Hiroshima i Nagasaki predstavljali genocidnu nameru. Pa to nikada nije ostvarano. Tako da i ovoga puta tužitelji više insistiraju na postojanju genocidne namere nego na samoj činjenici da je do sada izvršen genocid. I zato je jedan od njihovih ključnih zahteva da se odmah prekinu operacije u Gazi da bi se na taj način sprečilo ono što je možda neki mini genocid sada ili bi moglo da preraste u genocid ukoliko se ovo mesecima nastavi - rekao je Jakšić i dodao:

- Mislim da su jako male šanse da se to dogodi. Jer pomenuli smo sva te mišljenja Međunarodnog suda, onda treba da idu kod osnivača Ujedinjenih nacija. U Savetu bezbednosti ako se pojavi zahtev i mišljenje za trenutni prekid vatre, Amerikanci će staviti veto jer administracija premijera Netanjahua ne pokazuje nikakvu želju da prekine sa vojnim operacijama. Oni dalje istrajavaju na tome da hoće da unište Hamas. Pred sudom se brane i kažu to nije, naša namera nije uništenje palestinskog naroda nego samo Hamasa.

Voditeljku Silviju Slamnig je potom interesovalo da li su ovi napori Južnoafričke republike onda bili uzaludni.

- Ne mislim da su uzaludni, zapravo mislim suprotno. Mislim da je ovo suđenje i proces u Hagu, da su ovi ratni zločini stavljeni pod reflektore javnosti, pod moralni sud i politički sud. Da, sasvim jasno, to je jako značajno. To će biti jedna moralna mrlja na Izraelu. Mi bi to morali jako dobro da razumemo, da nije Izrael genocidna država i da nije jevrejski genocidan narod, nego su ono što se pripisuje genocidu i namera genocida, pripada izraelskom rukovodstvu vođenom premijerom Netanjahuom - rekao je Jakšić.

Miletić se osvrnuo na sam postupak u Hagu.

- Da, ja sam sedeo pripremajući se za emisiju, tri sata recimo ispred, da saslušam baš šta je Južna Afrika imala da kaže, jer su oni imali nekih, šest pravnih zastupnika od kojih je svaki određeni deo zastupao da pokušaju da objasne zbog čega Južna Afrika, kako oni imaju pravo jurisdikcije, zašto se oni javljaju i koji su to dokazi. I ono što su izneli kao dokazi, rekli su da su to samo neki koje iznose kao ono što im vreme dozvoljava, jer su imali ograničenje, tri sata i onako, sa svim dokazima koji su verifikovali od radnika Ujedinjenih nacija, znači nisu bili verifikatori svih tih događaja koje su oni naveli kao dokaze određenih nekih ličnosti, nevladinih organizacija, palestinskih udruženja, Hamas ili šta ja znam, nego isključivo radnici Ujedinjenih nacija. Svi znamo da veliki broj radnika Ujedinjenih nacija isto poginuo, znači radi se u izuzetno velikom broju tih ljudi koji su ubijeni tokom ove operacije - rekao je Miletić i dodao:

- Dokazi su vrlo zanimljivi, Južna Afrika ni ne želi da dokaže sam genocid, nego kako oni zovu akt genocida koji je bio, znači genocidne namere plus to što se desilo je akt genocida, kao genocidnu aktivnost da prevedemo na srpski najbliže. Tako da i koristili su primer koji je već sam sud doneo kao odluku prema Rohingama u Mijanmaru, znači već je neka slična odluka doneta na tu temu i rekli su na osnovu tog presedana mi tvrdimo da ovo dokaze koje iznosimo da je to to. I zaista kada se uzme u obzir sve izjave političara i kada se uzmu oni dokazi koji su navodili čak i pesme vojnika koje se poklapaju sa retorikom kako se. Kada se govori o političarima i čak nekim izjavama i predstavnicima nevladinih organizacija u Izraelu koje su podržavale ovu akciju, može se izvući zaključak da tu retorički postoji vrlo jasna veza.

