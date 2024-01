DRAMA U VRTIĆU U NEMAČKOJ: Vaspitačice primetile da nešto nije u redu, evakuisana deca i zaposleni - ZA DLAKU IZBEGLI SMRT

Deca i vaspitači u Ebelsbahu u Nemačkoj na vreme su izašli iz vrtića u čijem podrumu je došlo do curenja gasa.

Incident se dogodio u utorak, 9. januara, kada je u vrtiću bilo 66 dece i 15 zaposlenih.

Dvoje zaposlenih primetilo je da nešto nije u redu, a po dolasku u podrum osetili su vrtoglavicu i mučninu.

Jedan od zaposlenih je uključio alarm za ugljen-monoksid, a nivoi izmereni u zgradi mogli su, kako su rekli vatrogasci, da imaju potencijal za ozbiljne ili čak fatalne povrede.

Deca su odvedena u hol u obližnjoj školi, a lekar je pregledao sve osobe koje su se nalazile u vrtiću. Utvrđeno je da dvoje dece u dobi od sedam godina imaju povišen nivo ugljen-monoksida, a pogođena su i četiri staratelja.

Crveni krst Bavarske je pojasnio da se ugljen monoksid u prirodnom vazduhu pojavljuje samo u malim koncentracijama.

- Tipične koncentracije u atmosferi su 0,1 ppm. Pri vrednosti od 200 ppm, udisanje u periodu od pet do deset minuta izaziva glavobolju, vrtoglavicu i mučninu. Na ovom nivou može doći do smrti ako je osoba izložena ovoj koncentraciji 25 minuta. do 30 minuta. vrednosti od 800 ppm ili više, smrt može nastupiti u roku od jednog do tri minuta ako se udiše kontinuirano - navodi se.

Kada su vatrogasci stigli u vrtić, u prizemlju je bilo 200 ppm, a u podrumu 1.300 ppm.

(Kurir.rs/Fenix magazin/Preneo: Đ. M.)