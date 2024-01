TRAMP IZVREĐAO BAJDENA ZBOG NAPADA NA HUTE: To je ista banda koja se naredila KATASTROFALNO POVLAČENJE iz Afganistana

Nekadašnji američki predsednik Donald Tramp žestoko je kritikovao aktuelnog šefa države Džoa Bajdena zbog napada na položaje Huta u Jemenu.

Tramp je takođe postavio pitanje zašto se "ista banda" koja se bavila katastrofalnim povlačenjem iz Avganistana fokusira na Hute, a ne na južnu granicu SAD gde je u toku velika migrantska kriza. Takođe je kritikovao sekretara odbrane Lojda Ostina da vodi rat iz bolničke postelje.

- Dozvolite mi da to razjasnim! Bacamo bombe po celom Bliskom istoku, gde sam pobedio ISIS, a naš ministar odbrane, koji je upravo nestao na pet dana, vodi rat sa svog laptopa u bolničkoj sobi - napisao je Tramp na društvenoj mreži Istina.

Ostin i Pentagon, podsetimo, suočavaju se sa kritikama jer Beloj kući i javnosti nije na vreme saopšteno da mu je nakon operacije raka naglo pozlilo i da je danima hospitalizovan.

- Ovo je ista banda koja se predala u Avganistanu zbog čega niko nije odgovarao ili bio otpušten. Bio je to najsramniji trenutak u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Sada imamo ratove u Ukrajini, Izraelu i Jemenu, ali nema rata na našoj južnoj granici. Oh! To ima puno smisla! Pokvareni Džo Bajden je najgori predsednik u istoriji - dodao je Tramp.

Demokrate na Кapitol Hilu inače takođe tvrde da je da je Bajden mimo ustava naredio američkim snagama da gađaju ciljeve u Jemenu koje koriste pobunjenici Huti koje podržava Iran.

(Kurir.rs/Dejli mejl/Preneo Z.Ko)