Od početka rata u Ukrajini najveća vojna tajna na obe strane su ljudski gubici, odnosno broj poginulih i teško ranjenih vojnika.

Obe strane ističu i preuveličavaju tuđe žrtve, a svoje skrivaju i ćute o njima: u tom pogledu, omerta caruje i u Kijevu i u Moskvi.

U takvoj situaciji prava je retkost da se neko javno oglasi i navede gubitke svoje strane, kao što je ove nedelje učinio bivši glavni tužilac Ukrajine Jurij Lucenko, koji je u intervjuu ukrajinskom jutjub kanalu "Direct" tvrdi da poslednjih meseci Ukrajina gubi 30.000 vojnika mesečno - bilo da su ubijeni ili teško ranjeni - i da je od početka rata na ukrajinskoj strani ubijeno i teško ranjeno čak pola miliona vojnika.

- Od početka ruske invazije Ukrajina je izgubila 500.000 vojnika, ubijenih ili teško ranjenih – rekao je Lucenko, pozivajući ukrajinsku vladu da saopšti ove tragične brojke.

- Smatram da vlada treba da saopšti broj poginulih Ukrajinaca. Znam koliko oni to ne žele i znam koliko će to biti teško prihvatiti. Da, biće to šok za stanovništvo, ali moramo ljudima da kažemo istinu, siguran sam da Ukrajinci zaslužuju da znaju istinu – rekao je ovaj dugogodišnji poslanik u Vrhovnoj radi, koji je bio glavni tužilac Ukrajine. od 2016. do 2019. za vreme mandata Petra Porošenka, a prethodno je dva puta bio ministar unutrašnjih poslova.

Kako je Lucenko objasnio u intervjuu, na tako otvorenu izjavu navela ga je činjenica da je ukrajinska vojska nedavno predložila mobilizaciju pola miliona ljudi. Prema njegovim rečima, vlada treba da objavi stvarne brojke gubitaka ukrajinske vojske kako bi građanima pokazala ozbiljnost situacije i motivisala ih da se priključe oružanim snagama, a ne da izbegavaju mobilizaciju.

- Moramo da budemo iskreni: ovih 500.000 o kojima se sada priča, ako se podeli po mesecima, to je 30.000 mesečno, pa ćemo onda otprilike razumeti šta se dešava na frontu. Kada bi Ukrajinci znali prave žrtve rata, zaista bi razumeli da se ukrajinska vojska suočava sa nedostatkom ljudstva i tada će se sve diskusije o mobilizaciji novih snaga razrešiti – smatra Lucenko.

Ukrajinska komanda nije zvanično potvrdila brojke o žrtvama koje je naveo Lucenko, a ukrajinsko Ministarstvo odbrane nije komentarisalo njegove tvrdnje. Međutim, brojni izvori potvrđuju da je nedavni neuspeh kijevske kontraofanzive rezultirao velikim brojem žrtava na ukrajinskoj strani, a poslednjih nedelja se taj broj dodatno povećao usled pojačanih ruskih napada na nekoliko tačaka fronta.

Na primer, prema ovonedeljnom izveštaju američke televizije Ej-Bi-Si Njuz, koji se odnosi na ukrajinske lekare, broj teško ranjenih vojnika koji se leče u jednoj od najvećih ukrajinskih traumatoloških bolnica – to je bolnica Mečnikov u gradu Dnjepropetrovsku, koji Ukrajinci zovu Dnjepar od 2016. godine – porastao je za čak 30 odsto u poslednjih nekoliko nedelja.

Kako je američkim novinarima rekao glavni lekar Sergej Riženko, bolnica Mečnikov sada svakodnevno prima između 40 i 100 teško ranjenih vojnika, a njegov tim svakodnevno obavi između 50 i 100 hirurških operacija. Mnoge od ovih procedura su amputacije; kako je rekao dr Riženko, od početka rata lekarske ekipe u Mečnikovu su amputirale udove oko 3.000 ukrajinskih vojnika.

Ej Bi Si prenosi da je povećan broj ukrajinskih žrtava rezultat promena na frontu, gde Rusija od jeseni "postepeno napreduje na linijama fronta u istočnim oblastima". Američka televizija citirala je ukrajinske vojnike koji se leče u bolnici Mečnikov da ruske snage "sada imaju ključne prednosti, uključujući superiorni broj i tipove smrtonosnih dronova, kao i bolje tehnologije za borbu protiv ukrajinskih dronova".

Štaviše, Ej Bi Si je citirao ukrajinske zvaničnike koji su rekli da su ruske zalihe artiljerijske municije "mnogo veće", što znači da su ruske trupe "uspele da nadmaše ukrajinske snage na liniji fronta".

U tom smislu, američka televizija citira 32-godišnjeg ukrajinskog vojnika Vitalija – koji se leči u bolnici Mečnikov zbog velikih rana od gelera na rukama i nogama – koji kaže da mu se čini kako"ruske snage imaju neograničen pristup" municiji.

Kako god bilo, činjenica je da za skoro dve godine rata ukrajinska vlada nije objavila zvanične podatke o ukupnom broju poginulih i/ili ranjenih ukrajinskih vojnika, osim što u Kijevu često ističu da su ruski gubici "mnogo više od ukrajinskih".

Moskva je podjednako tajnovita u vezi sopstvenih žrtava, ali prošlog novembra američki obaveštajci su procenili da je od početka rata ubijeno i ranjeno između 300 i 400 hiljada ruskih vojnika.

Drugim rečima, ako povežemo tvrdnje Jurija Lucenka o ukrajinskim žrtvama sa procenama američkih obaveštajaca o ruskim žrtvama, dolazi se do zaključka da je u Ukrajini do sada na obe strane ubijeno ili teško ranjeno skoro milion ljudi.

