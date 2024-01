Petogodišnji Veles Pašnik preminuo je u subotu u ukrajinskom gradu Lavovu nakon što je upao u komu tokom vađenja mlečnih zuba pod opštom anestezijom.

Dečak je doživeo srčani zastoj kad je upao u komu prilikom vađenja dva mlečna zuba u jednoj od stomatoloških klinika. Lekari su uspeli da ga reanimiraju i hitno je prebačen na odeljenje intenzivne nege gde je naknadno proglašena moždana smrt.

Dete je bilo u komi 37 dana.

- Leti naš dečače, leti, budi nam svetlost sa neba. Počivaj u miru, dragi naš Lesonjo - napisao je dečakov otac Viktor Pašnik na svom profilu na društvenim mrežama.

Otac je prethodno na društvenim mrežama opisao detalje tragedije koja se dogodila 8. decembra.

- Zaposleni u stomatološkom centru ponudili su da izvrše operativni zahvat intervencija uklanjanja mlečnih zuba pod opštom anestezijom. Na dan operacije dete je mnogo protestovalo u operacionoj sali, odbijalo da mu stave masku, kao da je naslutilo tragediju koja se približavala. Anesteziolog mu je pred mojom suprugom na silu stavio masku. Supruga ga je zamolila da prestane, ali anesteziolog je nije poslušao i nastavio je da pritiska masku nakon čega je Veles zaspao - navodi otac.

Majka je posle nekog vremena čula komešanje u operacionoj sali.

- Medicinski radnici su počeli da se okupljaju, a posle dvadesetak minuta stigle su dve ekipe hitne pomoći. Direktor klinike je rekao mojoj supruzi da je detetu tokom operacije stalo srce, koje su lekari uspeli da pokrenu, a da je Veles prebačen u bolnicu. Tamo smo od lekara saznali da je situacija kritična i da je u teškom stanju. Takođe su nam rekli da je tokom stomatološke operacije naš sin bio klinički mrtav i da su lekari predugo čekali na mere reanimacije. Lekar je posle sledećeg pregleda konstatovao da je mozak deteta mrtav i da ga samo aparati održavaju u životu - navodi otac.

Porodicu posebno premanjegovim rečima pogađa postupak lekara iz stomatološke klinike.

- Nezainteresovanost rukovodstva stomatološkog centra prema našoj tuzi manifestuje se i u tome što nam ne daju ono najvrednije što nam je ostalo od sina, dva mala zuba, uklonjena tokom operacije, koji su nam dragi jer su od našeg sina...

Veles je imao dve sestre.

Policija je pokrenula krivični postupak u vezi sa nepravilnim obavljanjem svojih profesionalnih dužnosti od strane zdravstvenih radnika. Okrivljenom preti kazna zatvora do tri godine ili ograničenje slobode do pet godina sa lišenjem prava do tri godine da obavlja određene funkcije ili se bavi određenim poslovima.

Direktor klinike "Ori-Dent" Roman Onisko rekao je lokalnim medjima da sarađuju sa istragom.

- Trenutno su lekari, koji su bili uključeni u pružanje medicinske nege, suspendovani sa dužnosti dok se ne završi istraga - rekao je Onisko.

