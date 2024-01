HUTI ZADAJU OZBILJNE UDARCE?! General: Vazdušni napadi Amerike i saveznika ne daju očekivane rezultate, OČEKUJE SE DA IM UZVRATE!

Američka Izborna sezona 2024. zvanično je počela. Na izborima će američki birači izabrati sledećeg predsednika i odrediti koja stranka će držati Dom i Senat.

Glasanje počinje u Ajovi danas, 15. januara, kada se birači širom države okupljaju u jedinstvenom formatu poslaničkog kluba da bi izabrali svog republikanskog kandidata.

Povodom izbora u Americi, ali i globalnih geopolitičkih dešavanja u svetu u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Marko Miškeljin iz Centra za društvenu stabilnost i Stanko Vasiljević, general.

Miškeljin je ocenio da je Donald Tramp izraziti favorit republikanaca:

foto: Kurir televizija

- Možemo očekivati da De Santis odustane. Što se tiče samog favorita za nominaciju republikanaca, to je ipak bivši predsednik Donald Tramp. Istraživanja su takva da skoro neko nije imao toliku prednost u odnosu na ostale kandidate naročito kad su počele da se podižu optužnice protiv njega što mu je izuzetno pomoglo - rekao je Miškeljin.

Vasiljević se saglasio da je hajka kojoj je bio izložen pomogla Trampu.

- Teško je reći šta je Trampa izdiglo ponovo, ali ako imate hajku protiv čoveka u narodu se probudi neki inat. Meni je čudno da tako velika zemlja nema nekog jačeg kandidata, jačeg čoveka. Ipak su to vremešni ljudi. I Bajden i on. Drugo, već ste jednom bili na toj poziciji i pokazali ste šta umete. Kažu da za vreme Trampa nije počeo ni jedan rat i to jeste njegova prednost.

Sagovornici su saglasni u oceni da su troškovi za rat u Ukrajini naišli na negativan sud velikog dela javnosti što ne ide u korist Bajdenovoj administraciji.

Povodom situacija na bliskom istoku, Vasiljević je konstatovao da se sve više, naročito od strane SAD insistira na tome da iza akcijama Hamasa, Hezbolaha i Hita stoji Iran.

foto: Kurir televizija

- Izvesno je da su Amerikanci dovukli svoje snage tu da bi držali sukob u postojećim koordinatama kako se on ne bi širio. Dok ne budu ugrožena iranska nuklearna postrojenja smatram da taj sukob neće da se raširi. Ovde svi potenciraju da Iran finansira i Hezbolah i Hamas i Hute i sve ostalo. Iran se ogradio od toga i kaže da nema veze sa tim, mada je svima jasno da Iran stoji iza toga - rekao je Vasiljević i dodao:

- Što se tiče vazdušnih udara vi znate da je 19. decembra formirana koalicija za prosperitet koju su vodile SAD sa saveznicima koji su želeli da spreče da Huti onemogućavaju polovidbu kroz Crveno more, što je najkraća veza između Azije i Evrope. Veliki broj brodova prolazi tim kanalom. Neki kažu 15 do 20 odsto svetske trgovine prolazi tim putem. Huti su napali određene brodove sa zahtevom da se prekinu dejstva u Gazi i traže humanitarnu pomoć.

Ocenio je da vazdušni napadi na Hute ne daju očekivane rezultate, kao i da oni imaju šansu da uzvrate.

https://www.youtube.com/watch?v=fNGGRXy5NS8

- Amerika je sa saveznicima izvršila vazdušne udare. Napad je bio sa brodova, podmornica i iz vazduha. Klasičan napad sa distance. Osnovni cilj je bio da se smanje sposobnosti Huta da napadaju brodove. Međutim, po izveštajima nekih ljudi iz SAD ti napadi nisu dali očekivane rezultate. Uništeno je samo oko 20 odsto efektive Huta. Huti su dakle očuvani i imaju šansu da uzvrate što se i očekuje.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

13:15 AMERIKA JE OBUSTAVILA POMOĆ UKRAJINI ZBOG OVOGA! Stručnjaci: Evropa će biti u sve većim problemima, SVE JE SADA U RUKAMA MOSKVE