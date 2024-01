ŽESTOKA RASPRAVA U EMISIJI UŽIVO! Lakić: Kažu nije GENOCID, a ubili 25.000 civila! Obradović: NASELI STE NA HAMASOVU PROPAGANDU

Rat u Pojasu Gaze traje 100 dana, do sada je poginulo oko 24.000 ljudi, dok su infrastrukturna razaranja ogromnih razmera. Zvaničnici u Gazi kažu da je više od 50 odsto stambenih jedinica u Pojasu uništeno, neupotrebljivo ili oštećeno od početka sukoba.

Izrael je upotrebio više od 10.000 bombi i projektila i izveo stotine vazdušnih napada širom Pojasa Gaze, od kada je Hamas izveo napad na jug Izraela 7. oktobra u kojem je ubijeno 1.200 ljudi, većinom civila, a još oko 240 ljudi uzeti su za taoce.

Tokom sukoba, koji traje više od tri meseca, samo jednom su obustavljena neprijateljstva na sedam dana tokom kojih su razmenjeni zarobljenici sa obe strane. Prema procenama, skoro dva miliona ljudi u enklavi Gaze ili 85 odsto stanovništva, napustilo je domove. Izraelske vlasti kažu da će rat trajati sve do ispunjenja ciljeva, a prvi je potpuno uništenje Hamasa.

Tokom emisije Usijanje na Kurir televiziji došlo je do rasprave između gostiju odnosno između Darka Obradovića, iz Centra za stratešku analizu, i Marka Lakića, novinara lista "Politika".

Naime, samim pitanje da li Izrael vrši genocid došlo je do velikih nesuglasica.

- Ne zaboravite, već prvog, drugog dana Izraelci su počeli da bombarduju zgrade. Ako se Hamas nalazio ispod zgrade, oni sruše 15-spratnicu. Dole je Hamas, a gore su recimo civili ili neke poslovne zgrade, pa vi ne možete da ih pobijete sve. Upravo to objašnjava taj veliki broj. Izrael apsolutno ne bira sredstva ni vreme. Zašto se Egipat ne uključuje? Pa evo do pre neki dan su bila dva nosača aviona. Sad je jedan, ostao je drugi nosač aviona. U Turskoj je baza Indžirlik. Znači Amerikanci su uterali strah u kosti i eto to objašnjava zašto su svi tako pasivni - rekao je Lakić.

- Moram reagovati na ovo. U Izraelu živi dva miliona izraelskih Arapa. Od toga najgledanije televizijske emisije vode ljudi koji su dakle Arapi. Ko god je bio mogao je da vidi dakle inkluzivan proces. Palestinci žive loše tamo gde s njima vladaju, dakle ovi iz Fataha i ovi iz Hamasa. Danas imate u Ranani gaženje ljudi kolima, pucanje iz tih automobila. Imali ste pre mesec i po dana na predgrađu istočnog Jerusalima napad na ljude na autobuskoj stanici. I imate nešto što se zove urbana opsada, to je ovo u Gazi. Gde Izrael ima standard koji nema ni jedna vojska na svetu - naveo je Obradović i dodao:

- Od izraelske vojske se očekuje da primenjuje sve ono što ni jedna vojska na svetu ne bi primenjivala. A pritom, sad je počeo i ovaj postupak za Izrael, pa ćemo saznati koliko je zaista ubijeno, pa ćemo vidjeti da li postoje Ujedinjene nacije u Gazi ili postoji Hamas u Gazi. Hamasu ne možemo da verujemo, jer ono što je za nas tragedija, za Hamas je informativna operacija. Zna se vrlo dobro da sad kad su ušli posmatrači, broj žrtava je opao za 200% od istih napada gde je ranije ginulo po 700 ljudi. O lutkama da ne pričamo i tako dalje, i onom glumcu koji je u raznim ulogama. Ne umanjujem žrtve, sačekaćemo, pa ćemo i to videti.

- Ali evo neka je 30 odsto. Neka je 8000 civila, dece. Srbi su u Srebrenici optuženi za opštinski genocid, to je zločin, apsolutno. Tako što su pobijeni muškarci, dobrim delom zarobljenici, ali su u taj broj uvršteni muškarci koji su pod borbom se izvlačili prema Živinicama i Tuzli. I Srbima je brže, bolje etiketirano, je li tako uloga genocida - rekao je Lukić.

- Ali nije Srbima nego pojedincima, to je jako bitno - dodao je Obradović.

- Ja sam rekao Srbima, ne Srbiji. Samo su bili muškarci. Evo neka nije 25.000, neka je samo 8.000, i kad kažu tamo se vrši genocid, kažu ne dolazi obzir - rekao je Lakić.

- Ne, naravno da se ne vrši i sad mogu da objasnim. Dakle, imate načelo proporcionalnosti napada, kojeg se izraelska vojska drži. Znači proporcionalnost napada u odnosu na vojni cilj. Vi brojite žrtve zato što ste naseli na Hamasovu propagandu. Dakle, ja pričam o objektivnoj situaciji urbane opsade u kojoj imate Hamas koji vrši aktivno neprijateljstvo. Po Ženevskoj konvenciji i štićenog objekta, kada vršite aktivno neprijateljstvo, broj civila u objektu nije zaštita da objekat nije vojni cilj. Čisto da se zna. Dakle, onaj ko vrši aktivno neprijateljstvo ima obavezu pasivne i aktivne zaštite civila. Znači Hamas je znao da će njegove instalacije biti legitimna meta Izraela. I na silu je, Daniel Hagari portparol izraelske vojske nam je to sve lepo saopštio. Hamas je taktički držao civile - rekao je Obradović.

- Onda je cela Gaza... - uskočio je Lakić.

- Su taoci Hamasa, tako je, ja to govorim od prvog dana. Ali broj žrtava ne određujemo ravnost sukoba. Ne govorimo da moramo da aminujemo - dodao je Obradović.

