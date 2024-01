JEZIVO UPOZORENJE NOVINARA U EMISIJI UŽIVO PARALISALO GLEDAOCE: Svet može da ostane bez INTERNETA kakvog poznajemo, SVE ĆE STATI

Marko Lakić, novinar lista "Politika", gostovao je u emisiji Usijanje gde je govorio o trenutnom ratu u Izraelu, ali i novom ratu na istoku.

Međutim, Lakić se u jednom trenutku dotakao izraelske podmornice koja je plovila Crvenim morem i upozorio na najcrnji scenario koji ceo svet može da zaustavi.

- Kada je počeo rat u Pojasu Gaze, bila je jedna informacija o izraelskoj podmornici. Šta je ona radila u Crvenom moru? Znači, oni su tamo otišli da provociraju. Ne možemo da kažemo da je jedna izraelska podmornica otišla u Crveno more da potopi tri brza čamca koje Huti koriste da napadnu - rekao je Lakić i dodao:

- To su inače nemačke podmornice tipa "206" i zovu se "klasa delfin". Da li te podmornice u Elijatu, to je jedina luka koja izlazi tamo, imaju svoje resurse odnosno luku za održavanje. Nemaju, zato što i Egipćani i Jordanci mogu kamenjem da ih gađaju i onesposobe. Jedni i drugi tu vrlo provociraju i zveckaju oružjem. Situacija je mnogo, mnogo kompleksnija nego što mi mislimo. Najcrnji scenario, to je da ako neko po uzoru na onesposobljavanje Severnog toka. Tamo neke ronioce povede, kroz taj Babel-Mandeb, tu prolaze dve najvažnije i najduže internetne saobraćajnice na svetu. Jedna vodi od Tokija i završava se u Parizu, druga nastavlja tako i dalje. Recimo ako bi to neko presekao internet kakav mi poznajemo bi stao. Možete da zamislite kako bi to uticalo na svetsku ekonomiju.

